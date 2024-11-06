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Судаков забив красивий гол і приніс Шахтарю першу перемогу у ЛЧ

6 листопада 2024 21:41
Станіслав Костюк - Редактор
Зубков та Судаков принесли Шахтарю важливу перемогу у матчі Ліги чемпіонів
Георгій Судаков святкує гол. Фото: скриншот Megogo
Станіслав Костюк - Редактор

Донецький "Шахтар" та швейцарський "Янг Бойз" провели матч четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" змогли забити декілька голів уперше за чотири поєдинки.

Олександр Зубков та Георгій Судаков стали героями у складі української команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич не поставив до основного складу Данила Сікана, натомість наситив лінію атаки одразу трьома футболістами, яким активно допомагала середня лінія. Це принесло "гірникам" успіх уже у першому таймі протистояння.

Шахтар Донецьк
Гравці перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Вольова перемога "Шахтаря"

"Шахтар" — "Янг Бойз" — 2:1 (2:1)

Голи: Зубков, 31; Судаков, 41 - Імері, 27

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко (капітан), Енріке — Бондаренко (Степаненко, 90+2), Криськів (Франьїч, 90+2), Судаков — Зубков, Егіналдо (Сікан, 68), Кевін (Марлон, 78).

Тренер: Маріно Пушич.

"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер (Сміт, 62), Беніто (капітан) (Лакомий, 33), Блум — Малес (Елія, 62), Угриніч, Ніассе, Коллі (Віргініус, 61) — Імері (Монтейро, 46), Ганвула.

Тренер: Жоель Маньєн.

Українські футболісти активно пішли в атаку з перших хвилин поєдинку. "Гірники" створили декілька моментів біля воріт суперника, але першими пропустили гол. Артем Бондаренко "подарував" м'яч Імері на своїй половині поля. Форвард "Янг Бойз" обіграв оборонців та воротаря "Шахтаря", після чого точно пробив у порожній кут воріт, 0:1.

Шахтар Донецьк
Імері забиває "Шахтарю". Фото: скриншот Megogo

Бондаренко засмутився через свою помилку, але партнери по команді швидко повернули хавбеку гарний настрій. Судаков під час атаки "гірників" прострілив ліворуч між захисником та воротарем, а Зубков забив ударом із близької дистанції, 1:1. Це був перший гол "Шахтаря" за чотири матчі.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час атаки. Фото: скриншот Megogo

Через десять хвилин українська команда повела в рахунку. Зубков зробив пас на Судакова, Георгій обігрався у торкання з Кевіном, прибрав фінтом суперника та пробив низом у дальній кут воріт Келлера, 2:1! На перерву "гірники" пішли лідерами протистояння.

На початку другого тайму господарі поля могли забити ще один м'яч, проте Бондаренко змарнував свій момент. Підопічні Маріно Пушича грали з позиції сили, тоді як у суперника нічого не виходило в атаці.

На 71-й хвилині міг забити й Сикан, який вийшов на заміну, але Данило чомусь не підставив ногу під простріл Зубкова з лівого краю чужого штрафного майданчика. Наприкінці матчу "Янг Бойз" створив проблеми супернику, але "Шахтарю" вистачило і двох голів для перемоги за гарної гри. Завдяки цьому результату у "гірників" залишаються шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх пояснила, що вважає несправедливістю у спорті, а також поділилася планами на найближчі сезони.

Форвард збірної Єгипту Мохаммед Салах влітку безкоштовно перейде з англійського "Ліверпуля" до каталонської "Барселони".

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Олександр Зубков спорт Георгій Судаков

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