Зубков та Судаков принесли Шахтарю важливу перемогу у матчі Ліги чемпіонів

Георгій Судаков святкує гол. Фото: скриншот Megogo

Донецький "Шахтар" та швейцарський "Янг Бойз" провели матч четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" змогли забити декілька голів уперше за чотири поєдинки.

Олександр Зубков та Георгій Судаков стали героями у складі української команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Гравці перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Вольова перемога "Шахтаря"

"Шахтар" — "Янг Бойз" — 2:1 (2:1)

Голи: Зубков, 31; Судаков, 41 - Імері, 27

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко (капітан), Енріке — Бондаренко (Степаненко, 90+2), Криськів (Франьїч, 90+2), Судаков — Зубков, Егіналдо (Сікан, 68), Кевін (Марлон, 78).

Тренер: Маріно Пушич.

"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер (Сміт, 62), Беніто (капітан) (Лакомий, 33), Блум — Малес (Елія, 62), Угриніч, Ніассе, Коллі (Віргініус, 61) — Імері (Монтейро, 46), Ганвула.

Тренер: Жоель Маньєн.

Українські футболісти активно пішли в атаку з перших хвилин поєдинку. "Гірники" створили декілька моментів біля воріт суперника, але першими пропустили гол. Артем Бондаренко "подарував" м'яч Імері на своїй половині поля. Форвард "Янг Бойз" обіграв оборонців та воротаря "Шахтаря", після чого точно пробив у порожній кут воріт, 0:1.

Імері забиває "Шахтарю". Фото: скриншот Megogo

Бондаренко засмутився через свою помилку, але партнери по команді швидко повернули хавбеку гарний настрій. Судаков під час атаки "гірників" прострілив ліворуч між захисником та воротарем, а Зубков забив ударом із близької дистанції, 1:1. Це був перший гол "Шахтаря" за чотири матчі.

Георгій Судаков під час атаки. Фото: скриншот Megogo

Через десять хвилин українська команда повела в рахунку. Зубков зробив пас на Судакова, Георгій обігрався у торкання з Кевіном, прибрав фінтом суперника та пробив низом у дальній кут воріт Келлера, 2:1! На перерву "гірники" пішли лідерами протистояння.

На початку другого тайму господарі поля могли забити ще один м'яч, проте Бондаренко змарнував свій момент. Підопічні Маріно Пушича грали з позиції сили, тоді як у суперника нічого не виходило в атаці.

На 71-й хвилині міг забити й Сикан, який вийшов на заміну, але Данило чомусь не підставив ногу під простріл Зубкова з лівого краю чужого штрафного майданчика. Наприкінці матчу "Янг Бойз" створив проблеми супернику, але "Шахтарю" вистачило і двох голів для перемоги за гарної гри. Завдяки цьому результату у "гірників" залишаються шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.

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