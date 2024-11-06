Зубков и Судаков принесли Шахтеру важную победу в матче Лиги чемпионов

Георгий Судаков празднует гол. Фото: скриншот Megogo

Донецкий "Шахтер" и швейцарский "Янг Бойз" провели матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Горняки" смогли забить несколько голов впервые за четыре поединка.

Александр Зубков и Георгий Судаков стали героями в составе украинской команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич не поставил в основной состав Даниила Сикана, зато насытил линию атаки сразу тремя футболистами, которым активно помогала средняя линия. Это принесло "горнякам" успех уже в первом тайме противостояния.

Игроки перед матчем. Фото: скриншот Megogo

Волевая победа "Шахтера"

"Шахтер" — "Янг Бойз" — 2:1 (2:1)

Голы: Зубков, 31; Судаков, 41 — Имери, 27

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко (капитан), Энрике — Бондаренко (Степаненко, 90+2), Крыськив (Франьич, 90+2), Судаков — Зубков, Эгиналдо (Сикан, 68), Кевин (Марлон, 78).

Тренер: Марино Пушич.

"Янг Бойз": Келлер — Атекаме, Лаупер (Смит, 62), Бенито (капитан) (Лакомый, 33), Блум — Малес (Элия, 62), Угринич, Ниассе, Колли (Виргиниус, 61) — Имери (Монтейро, 46), Ганвула.

Тренер: Жоэль Маньен.

Украинские футболисты активно пошли в атаку с первых минут поединка. "Горняки" создали несколько моментов у ворот соперника, но первыми пропустили гол. Артем Бондаренко "подарил" мяч Имери на своей половине поля. Форвард "Янг Бойз" обыграл оборонцев и вратаря "Шахтера", после чего точно пробил в пустой угол ворот, 0:1.

Имери забивает "Шахтеру". Фото: скриншот Megogo

Бондаренко расстроился из-за своей ошибки, но партнеры по команде быстро вернули хавбеку хорошее настроение. Судаков во время атаки "горняков" прострелил слева между защитником и вратарем, а Зубков забил ударом с близкой дистанции, 1:1. Это был первый гол "Шахтера" за четыре матча.

Георгий Судаков во время атаки. Фото: скриншот Megogo

Десять минут спустя украинская команда повела в счете. Зубков сделал пас на Судакова, Георгий обыгрался в касание с Кевином, убрал финтом соперника и пробил низом в дальний угол ворот Келлера, 2:1! На перерыв "горняки" ушли лидерами противостояния.

В начале второго тайма хозяева поля могли забить еще один мяч, однако Бондаренко упустил свой момент. Подопечные Марино Пушича играли с позиции силы, тогда как у соперника ничего не получалось в атаке.

На 71-й минуте мог забить и вышедший на замену Сикан, но Даниил почему-то не подставил ногу под прострел Зубкова с левого края чужой штрафной. В конце матче "Янг Бойз" создал проблемы сопернику, но "Шахтеру" хватило и двух голов для победы при красивой игре. Благодаря этому результату у "горняков" остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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