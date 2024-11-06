Салах заявил руководству Ливерпуля о желании уйти из клуба

Мохаммед Салах на тренировке. Фото: Reuters/Molly Darlington

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах готовится покинуть "Ливерпуль" летом следующего года. На одного из лучших игроков в истории "красных" претендуют сразу несколько клубов.

Салаха ждут в Саудовской Аравии, но он может продолжить карьеру в Европы, сообщает Marca.

Читайте также:

Контракт Мохаммеда Салаха с "Ливерпулем" закончится летом 2025 года. Клуб предлагал форварду продлить соглашение, однако египтянина не устроили условия нового контракта. В конце сезона он сменит команду на правах свободного агента.

Мохаммед Салах работает с мячом. Фото: Reuters/Molly Darlington

"Барселона" интересуется игроком

На опытного бомбардира претендуют сразу несколько клубов из Саудовской Аравии. Однако футболист может остаться в Европе. "Барселона" уже отреагировала на возможность бесплатно пригласить звездного египтянина. Спортивный директор каталонцев Деку готовится к переговорам с агентами Мохаммеда Салаха.

Салах не против перейти в "Барселону", которая снова борется за победу во всех турнирах, в которых участвует. Летом из каталонской команды может уйти Роберт Левандовский, и египтянин займет его место в основе "сине-гранатовых".

В нынешнем сезоне 32-летний Салах уже сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач.

Напомним, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала о самой большой несправедливости в спорте. Также спортсменка назвала цель, которую хочет покорить в ближайшие годы.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оказался в эпицентре нового скандала.