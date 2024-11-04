Ребров отказался от услуг ветеранов сборной Украины перед важными матчами

Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Подопечные Сергея Реброва готовится к двум заключительным турам Лиги Наций. Сборная Украины сыграет на выезде с командами Грузии и Албании.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал заявку на важные поединки турнира, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сергей Ребров исполняет Гимн Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Изменения в сборной Украины

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков попал в заявку даже несмотря на то, что еще не полностью восстановился от травмы. Также на поле сможет выйти футболист английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк. А вот Тарас Степаненко на этот раз оказался только в резервном списке.

Заявка сборной Украины. Фото: скриншот УАФ

Сборная Украины сыграет против Грузии в субботу, 16 ноября. Уже 19 ноября подопечные Сергея Реброва встретятся на поле с национальной командой Албании. После четырех туров "сине-желтые" занимают в своей группе последнюю строчку.

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