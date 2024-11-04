Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров снова отказался от услуг ветеранов сборной Украины arrow

Ребров снова отказался от услуг ветеранов сборной Украины

4 ноября 2024 15:22
Станислав Костюк - Редактор
Ребров отказался от услуг ветеранов сборной Украины перед важными матчами
Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Подопечные Сергея Реброва готовится к двум заключительным турам Лиги Наций. Сборная Украины сыграет на выезде с командами Грузии и Албании. 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал заявку на важные поединки турнира, сообщает официальный сайт УАФ. 

Читайте также:

В составе сборной Украины снова не оказалось ее капитана Андрея Ярмоленко. Сергей Ребров вызвал ветерана команды на октябрьские поединки только из-за большого количества травмированных игроков. Теперь же тренер решил обойтись без опытного футболиста. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров исполняет Гимн Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Изменения в сборной Украины

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков попал в заявку даже несмотря на то, что еще не полностью восстановился от травмы. Также на поле сможет выйти футболист английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк. А вот Тарас Степаненко на этот раз оказался только в резервном списке. 

Сборная Украины
Заявка сборной Украины. Фото: скриншот УАФ

Сборная Украины сыграет против Грузии в субботу, 16 ноября. Уже 19 ноября подопечные Сергея Реброва встретятся на поле с национальной командой Албании. После четырех туров "сине-желтые" занимают в своей группе последнюю строчку. 

Напомним, в услугах голкипера сборной Украины Анатолия Трубина заинтересовался гранд мирового футбола. 

Украинская спортсменка Дарья Белодед откровенно ответила на вопросы болельщиков об Олимпиаде-2024 и других важных вещах. 

Каталонская "Барселона" может продать бразильца Рафинью за очень большие деньги. 

Андрей Ярмоленко Сергей Ребров футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Егор Ярмолюк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:00 Не доллары или евро — какая валюта самая стабильная в мире

15:57 Одесситов оставили без модных кроссовок — что произошло

15:48 Зеленский провел Ставку — какие темы обсудили

15:28 Стало известно, когда состоиться следующее заседание "Рамштайн"

15:25 Отсрочка для педагогов — влияет ли дефицитная ВОС

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

15:24 Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту

15:22 Ребров снова отказался от услуг ветеранов сборной Украины

15:21 Новая VR-гарнитура Samsung в 2025 — поборется ли с Apple и Meta

15:16 Повестка лицам с инвалидностью за рубежом — как действовать

15:04 Трамп обещает ввести "драконовские" пошлины на товары из ЕС

Новость с фото

16:00 Не доллары или евро — какая валюта самая стабильная в мире

15:57 Одесситов оставили без модных кроссовок — что произошло

15:48 Зеленский провел Ставку — какие темы обсудили

15:28 Стало известно, когда состоиться следующее заседание "Рамштайн"

15:25 Отсрочка для педагогов — влияет ли дефицитная ВОС

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

15:24 Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту

15:22 Ребров снова отказался от услуг ветеранов сборной Украины

15:21 Новая VR-гарнитура Samsung в 2025 — поборется ли с Apple и Meta

15:16 Повестка лицам с инвалидностью за рубежом — как действовать

15:04 Трамп обещает ввести "драконовские" пошлины на товары из ЕС

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине