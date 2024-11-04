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Ребров знову відмовився від послуг ветеранів збірної України

4 листопада 2024 15:22
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров відмовився від послуг ветеранів збірної України перед важливими матчами
Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Підопічні Сергія Реброва готуються до двох заключних турів Ліги Націй. Збірна України зіграє на виїзді з командами Грузії та Албанії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав заявку на важливі поєдинки турніру, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У складі збірної України знову не було її капітана Андрія Ярмоленка. Сергій Ребров викликав ветерана команди на жовтневі поєдинки лише через велику кількість травмованих гравців. Тепер тренер вирішив обійтися без досвідченого футболіста.

Сергій Ребров
Сергій Ребров виконує Гімн України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Зміни до збірної України

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков потрапив у заявку навіть попри те, що ще не повністю відновився від травми. Також на поле зможе вийти футболіст англійського "Брентфорду" Єгор Ярмолюк. А ось Тарас Степаненко цього разу опинився лише у резервному списку.

Збірна України
Заявка збірної України Фото: скриншот УАФ

Збірна України зіграє проти Грузії у суботу, 16 листопада. Вже 19 листопада підопічні Сергія Реброва зустрінуться на полі із національною командою Албанії. Після чотирьох турів "синьо-жовті" займають у своїй групі останній рядок.

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Андрій Ярмоленко Сергій Ребров футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Єгор Ярмолюк

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