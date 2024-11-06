Салах заявив керівництву Ліверпуля про бажання піти з клубу

Мохаммед Салах на тренуванні. Фото: Reuters/Molly Darlington

Форвард збірної Єгипту Мохаммед Салах готується залишити "Ліверпуль" влітку наступного року. На одного з найкращих гравців в історії "червоних" претендують одразу кілька клубів.

На Салаха чекають у Саудівській Аравії, але він може продовжити кар'єру в Європі, повідомляє Marca.

Читайте також:

Контракт Мохаммеда Салаха із "Ліверпулем" закінчиться влітку 2025 року. Клуб пропонував форварду продовжити угоду, проте єгиптянина не влаштували умови нового контракту. Наприкінці сезону він змінить команду на правах вільного агента.

Мохаммед Салах працює з м'ячем. Фото: Reuters/Molly Darlington

"Барселона" цікавиться гравцем

На досвідченого бомбардира претендують одразу кілька клубів із Саудівської Аравії. Однак футболіст може залишитись у Європі. "Барселона" вже відреагувала на можливість безкоштовно запросити зіркового єгиптянина. Спортивний директор каталонців Деку готується до переговорів з агентами Мохаммеда Салаха.

Салах не проти перейти до "Барселони", яка знову виборює перемогу у всіх турнірах, у яких бере участь. Влітку з каталонської команди може піти Роберт Левандовський і єгиптянин займе його місце в основі "синьо-гранатових".

Нинішнього сезону 32-річний Салах уже зіграв 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і зробив 7 результативних передач.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла про найбільшу несправедливість у спорті. Також спортсменка назвала мету, яку хоче підкорити найближчими роками.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров опинився в епіцентрі нового скандалу.