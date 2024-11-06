Зубков и Судаков забили первые два гола Шахтера в Лиге чемпионов

Александр Зубков после гола. Фото: скриншот Megogo

Донецкий "Шахтер" принимает швейцарский "Янг Бойз" в четвертом туре Лиги чемпионов. Главный тренер "горняков" Марино Пушич выпустил на поле атакующий состав, но без Даниила Сикана.

"Горняки" пропустили гол в середине первого тайма, но смогли отыграться, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" активно начал матч и уже на второй минуте претендовал на пенальти за игру рукой защитника "Янг Бойз" в своей штрафной, однако рефери не назначил одиннадцатиметровый удар. А затем вратарь гостей Келлер дважды за десять минут спас свою команду.

Артем Бондаренко после своей ошибки. Фото: скриншот Megogo

Обмен голами

На 27-й минуте поединка "Янг Бойз" неожиданно повел в счете. Бондаренко ошибся при выполнении передачи на своей половине поля. Имери подхватил мяч, ушел от Бондаря и Крыськива, после чего перехитрил Ризныка, 0:1.

Но вскоре "Шахтер" сумел отыграться. Пока врачи оказывали помощь Бенито за пределами поля, "горняки" "реализовали численное большинство". Судаков идеально прострелил с левого края чужой штрафной, после чего Зубков точно пробил с близкой дистанции, 1:1!

А на 41-й минуте "Шахтер" забил снова. Судаков обыгрался с Кевином, красиво убрал с пути соперника и нанес точный диагональный удар низом, 2:1! "Горняки" выиграли первый тайм у соперника.

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