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Шахтар першим пропустив від Янг Бойз, але Зубков зрівняв рахунок

6 листопада 2024 20:42
Станіслав Костюк - Редактор
Зубков та Судаков забили перші два голи Шахтаря у Лізі чемпіонів
Олександр Зубков після голу. Фото: скриншот Megogo
Станіслав Костюк - Редактор

Донецький "Шахтар" приймає швейцарський "Янг Бойз" у четвертому турі Ліги чемпіонів. Головний тренер "гірників" Маріно Пушич випустив на поле атакувальний склад, але без Данила Сікана.

"Гірники" пропустили гол у середині першого тайму, але змогли відігратися, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" активно розпочав матч і вже на другій хвилині претендував на пенальті за гру рукою захисника "Янг Бойз" у своєму штрафному майданчику, проте рефері не призначив одинадцятиметровий удар. А потім воротар гостей Келлер двічі за десять хвилин урятував свою команду.

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко після своєї помилки. Фото: скриншот Megogo

Обмін голами

На 27-й хвилині поєдинку "Янг Бойз" несподівано повів у рахунку. Бондаренко помилився під час виконання передачі на своїй половині поля. Імері підхопив м'яч, пішов від Бондаря та Криськіва, після чого перехитрив Різника, 0:1.

Але невдовзі "Шахтар" зумів відігратися. Поки лікарі надавали допомогу Беніто за межами поля, "гірники" "реалізували чисельну більшість". Судаков ідеально прострілив з лівого краю чужого штрафного майданчика, після чого Зубков точно пробив з близької дистанції, 1:1!

А на 41-й хвилині "Шахтар" забив знову. Судаков обігрався з Кевіном, гарно прибрав зі шляху суперника і завдав точний діагональний удар низом, 2:1! "Гірники" виграли перший тайм у суперника.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх назвала найбільшу несправедливість у спорті, а також поділилася планами на найближчі роки.

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футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Олександр Зубков спорт Георгій Судаков

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