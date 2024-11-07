Пушич назвал игроков Шахтера, которыми доволен после победы над Янг Бойз

Марино Пушич во время матча. Фото: скриншот Megogo

В четвертом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" одержал свою первую победу. Голы Зубкова и Судакова помогли "горнякам" завоевать три очка.

Наставник "Шахтера" Марино Пушич выделил футболистов, чья игра ему понравилась, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Шахтер" первым пропустил гол от "Янг Бойз" в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Однако украинская команда сумела добыть волевую победу над соперником, который перед этим поединком потерял из-за травм сразу 9 футболистов (еще три игрока получили повреждения прямо на поле — Ред.).

Валерий Бондарь самоотверженно сыграл в обороне. Фото: скриншот Megogo

Что Пушич сказал о матче

По мнению главного тренера "Шахтера", в команде не было недооценки соперника. "Горняки" хорошо изучили сильные и слабые стороны швейцарцев и стремились сыграть в атакующий футбол. В конце второго тайма у "Янг Бойз" были моменты, чтобы сравнять счет, но "Шахтер" сумел выстоять.

Марино Пушич отметил игру Валерия Бондаря и Николая Матвиенко в обороне. Также тренеру понравилось взаимодействие футболистов группы атаки. Тренер считает, что Георгий Судаков провел один из лучших поединков сезона, но и партнеры по команде поддержали молодого полузащитника.

Наставник "горняков" заявил, что победа положительно повлияет на психологическую стойкость футболистов. В следующем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с ПСВ в Нидерландах.

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