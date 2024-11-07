Шахтер победил Янг Бойз: названы лучшие игроки матча Лиги чемпионов

Судаков стал лучшим игроком матча с Янг Бойз — оценки игрокам
В четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл со швейцарским "Янг Бойз". "Горнякам" удалось выиграть со счетом 2:1.
После матча игроки дончан получили оценки, сообщил портал Новини.LIVE.
Судаков и Зубков решили результат
Авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore признали лучшим игроком матча Георгия Судакова, отдавшего голевую передачу на Александра Зубкова, и забившего очень красивый гол.
WhoScored дало Судакову оценку — 8.7. Вторым игроком матча стал Зубков — 8.1.
Sofascore поставило Судакову 8.8 бала. Игру Зубкова оценила на 8.6.
Донецкий "Шахтер" после четырех туров имеет в активе четыре балла и занимает 28 место в турнирной таблице.
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