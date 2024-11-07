Шахтар переміг Янг Бойз: названі найкращі гравці матчу Ліги чемпіонів

Георгій Судаков. Фото: Reuters

У четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв зі швейцарським "Янг-Бойз". "Гірникам" вдалося виграти з рахунком 2:1.

Після матчу гравці донеччан отримали оцінки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Георгій Судаков. Фото: Reuters

Судаков та Зубков вирішили результат

Авторитетні статистичні портали WhoScored і Sofascore визнали найкращим гравцем матчу Георгія Судакова, який віддав гольову передачу на Олександра Зубкова, і забив дуже гарний гол.

WhoScored дало Судакову оцінку — 8.7. Другим гравцем матчу став Зубков — 8.1.

Оцінки суддів за матч "Шахтар" — "Янг Бойз" від WhoScored. Фото: скриншот

Sofascore поставило Судакову 8.8 балів. Гру Зубкова оцінила на 8.6.

Оцінки суддів за матч "Шахтар" - "Янг Бойз" від Sofascore. Фото: скриншот

Донецький "Шахтар" після чотирьох турів має в активі чотири бали та посідає 28 місце у турнірній таблиці.

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