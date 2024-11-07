Шахтар переміг Янг Бойз: названі найкращі гравці матчу Ліги чемпіонів

Судаков став найкращим гравцем матчу з Янг Бойз — оцінки гравцям
У четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв зі швейцарським "Янг-Бойз". "Гірникам" вдалося виграти з рахунком 2:1.
Після матчу гравці донеччан отримали оцінки, повідомляє портал Новини.LIVE.
Судаков та Зубков вирішили результат
Авторитетні статистичні портали WhoScored і Sofascore визнали найкращим гравцем матчу Георгія Судакова, який віддав гольову передачу на Олександра Зубкова, і забив дуже гарний гол.
WhoScored дало Судакову оцінку — 8.7. Другим гравцем матчу став Зубков — 8.1.
Sofascore поставило Судакову 8.8 балів. Гру Зубкова оцінила на 8.6.
Донецький "Шахтар" після чотирьох турів має в активі чотири бали та посідає 28 місце у турнірній таблиці.
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