Тибо Куртуа может перейти из мадридского Реала в парижский ПСЖ

Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа переживает не лучший момент в карьере, поскольку второй сезон подряд он страдает от травм. Сейчас бельгиец во второй раз выбыл из-за мышечного повреждения.

Возникшая ситуация привести к уходу футболиста из "Реала", сообщил портал Defensacentral.

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Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куртуа станет футболистом другого топового клуба

Бельгийский вратарь заинтересовал французский клуб "ПСЖ".

Катарские владельцы "ПСЖ" сейчас в поисках надежного голкипера и готовы заплатить мадридцам большую суму за звездного бельгийца.

"Реал" сейчас не хочет отпускать Куртуа и готов предложить ему новый контракт. Однако, если если предложение устроят "Реал" и Куртуа, то бельгийца отпустят, а вместо него подпишут другого вратаря.

В текущем сезоне 2024/25 Куртуа провел 12 матчей, где пропустил 10 мячей. В четырех встречах он отыграл на ноль.

Напомним, французский нападающий мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе знает, почему у него проблемы в "Реале".

"ПСЖ" может подписать контракт с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолом.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич похвалил своих игроков за матч с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.