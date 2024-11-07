Гвардиола может заменить Луиса Энрике во французском ПСЖ

ПСЖ может возглавить бывший тренер Барселоны — что известно
Французский "ПСЖ" проиграл испанскому "Атлетико" в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Парижане пропустили решающий гол в конце матча.
Неудачные результаты в еврокубках могут привести к новой замене тренера в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.
Варрен Заир-Эмери первым забил гол в начала матча "ПСЖ" против "Атлетико" в Лиге чемпионов, однако через четыре минуты Молина сравнял счет. На третьей добавленной к матчу минуте точный удар Корреа принес победу мадридской команде в Париже.
"ПСЖ" ищет нового тренера
Очередное фиаско в Лиге чемпионов заставило руководство французского клуба задуматься о том, что Луис Энрике не поможет команде достигнуть успеха в Лиге чемпионов. Тотальное доминирование на внутренней арене не спасет испанского наставника от отставки, если "ПСЖ" сумеет договориться с новым тренером.
Речь идет о Хосепе Гвардиоле, чей контракт с "Манчестер Сити" закончится летом 2025 года. Каталонский наставник склоняется к тому, чтобы не продлевать соглашение. "ПСЖ" планирует сделать 53-летнему специалисту выгодное предложение, которое сделает его одним из саміх высокооплачиваемых тренеров мира.
"ПСЖ" одержал только одну победу в четырех турах Лиги чемпионов и занимает 25 место в турнирной таблице, что не предполагает выход в плей-офф турнира.
Напомним, лидер атак "Ливерпуля" Мохаммед Салах может стать футболистом каталонской "Барселоны".
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