Гвардиола может заменить Луиса Энрике во французском ПСЖ

Луис Энрике после поражения "ПСЖ". Фото: Reuters/Christian Hartmann

Французский "ПСЖ" проиграл испанскому "Атлетико" в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Парижане пропустили решающий гол в конце матча.

Неудачные результаты в еврокубках могут привести к новой замене тренера в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

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Варрен Заир-Эмери первым забил гол в начала матча "ПСЖ" против "Атлетико" в Лиге чемпионов, однако через четыре минуты Молина сравнял счет. На третьей добавленной к матчу минуте точный удар Корреа принес победу мадридской команде в Париже.

Маркиньос после решающего гола "Атлетико". Фото: Reuters/Christian Hartmann

"ПСЖ" ищет нового тренера

Очередное фиаско в Лиге чемпионов заставило руководство французского клуба задуматься о том, что Луис Энрике не поможет команде достигнуть успеха в Лиге чемпионов. Тотальное доминирование на внутренней арене не спасет испанского наставника от отставки, если "ПСЖ" сумеет договориться с новым тренером.

Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой "горожан". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Речь идет о Хосепе Гвардиоле, чей контракт с "Манчестер Сити" закончится летом 2025 года. Каталонский наставник склоняется к тому, чтобы не продлевать соглашение. "ПСЖ" планирует сделать 53-летнему специалисту выгодное предложение, которое сделает его одним из саміх высокооплачиваемых тренеров мира.

"ПСЖ" одержал только одну победу в четырех турах Лиги чемпионов и занимает 25 место в турнирной таблице, что не предполагает выход в плей-офф турнира.

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