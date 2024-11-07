Пушич взял вину за ошибку Бондаренко в матче Шахтер — Янг Бойз

Артем Бондаренко. Фото: Reuters

В четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл со швейцарским "Янг Бойз". "Горнякам" удалось победить со счетом 2:1.

После матча главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о пропущенном голе, случившимся после грубой ошибки полузащитника Артема Бондаренко, передает "Трибуна".

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Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Пушич взял вину на себя

Главный тренер "Шахтера" заявил, что первый гол стал несчастным случаем, в котором виноват не Бондаренко.

Пушич рассказал, что он просит игроков играть через пас в билд-апе. Поэтому Бондаренко и допустил ошибку.

"Мы пропустили из-за несчастного случая. Мы действовали в билд-апе так, как я просил, потому виноват здесь не Бондаренко, а я.

Если вы хотите кого-то винить — вините меня, потому что именно я требовал от своих игроков так играть", — сказал Пушич.

Донецкий "Шахтер" после четырех туров имеет в активе четыре балла и занимает 28 место в турнирной таблице.

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