Пушич переніс із Бондаренка на себе провину за гол Шахтарю
У четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв зі швейцарським "Янг Бойз". "Гірникам" вдалося перемогти з рахунком 2:1.
Після матчу головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич висловився про пропущений гол, який стався після грубої помилки півзахисника Артема Бондаренка, передає "Трибуна".
Пушич взяв провину на себе
Головний тренер "Шахтаря" заявив, що перший гол став нещасним випадком, у якому винен не Бондаренко.
Пушич розповів, що він просить гравців грати через пас у білд-апі. Тому Бондаренко і припустився помилки.
"Ми пропустили через нещасний випадок. Ми діяли в білд-апі так, як я просив, тому винен тут не Бондаренко, а я.
Якщо ви хочете когось звинувачувати — звинувачуйте мене, тому що саме я вимагав від своїх гравців так грати", — сказав Пушич.
Донецький "Шахтар" після чотирьох турів має в активі чотири бали та посідає 28-ме місце у турнірній таблиці.
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