Артем Бондаренко. Фото: Reuters

У четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв зі швейцарським "Янг Бойз". "Гірникам" вдалося перемогти з рахунком 2:1.

Після матчу головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич висловився про пропущений гол, який стався після грубої помилки півзахисника Артема Бондаренка, передає "Трибуна".

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Пушич взяв провину на себе

Головний тренер "Шахтаря" заявив, що перший гол став нещасним випадком, у якому винен не Бондаренко.

Пушич розповів, що він просить гравців грати через пас у білд-апі. Тому Бондаренко і припустився помилки.

"Ми пропустили через нещасний випадок. Ми діяли в білд-апі так, як я просив, тому винен тут не Бондаренко, а я.

Якщо ви хочете когось звинувачувати — звинувачуйте мене, тому що саме я вимагав від своїх гравців так грати", — сказав Пушич.

Донецький "Шахтар" після чотирьох турів має в активі чотири бали та посідає 28-ме місце у турнірній таблиці.

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