Гвардіола може замінити Луїса Енріке у французькому ПСЖ

Луїс Енріке після поразки "ПСЖ". Фото: Reuters/Christian Hartmann

Французький "ПСЖ" програв іспанському "Атлетіко" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Парижани пропустили вирішальний гол наприкінці матчу.

Невдалі результати в єврокубках можуть призвести до нової заміни тренера у "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

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Варрен Заїр-Емері першим забив гол на початку матчу "ПСЖ" проти "Атлетіко" у Лізі чемпіонів, проте за чотири хвилини Моліна зрівняв рахунок. На третій доданій до матчу хвилині точний удар Корреа приніс перемогу мадридській команді у Парижі.

Маркіньос після вирішального голу "Атлетіко". Фото: Reuters/Christian Hartmann

"ПСЖ" шукає нового тренера

Чергове фіаско в Лізі чемпіонів змусило керівництво французького клубу замислитися над тим, що Луїс Енріке не допоможе команді досягти успіху в Лізі чемпіонів. Тотальне домінування на внутрішній арені не врятує іспанського наставника від відставки, якщо "ПСЖ" зможе домовитися з новим тренером.

Хосеп Гвардіола спостерігає за грою "містян". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Йдеться про Хосепа Гвардіолу, чий контракт із "Манчестер Сіті" закінчиться влітку 2025 року. Каталонський наставник схиляється до того, щоб не продовжувати угоди. "ПСЖ" планує зробити 53-річному фахівцю вигідну пропозицію, яка зробить її одним із найвищих тренерів світу.

"ПСЖ" здобув лише одну перемогу у чотирьох турах Ліги чемпіонів і посідає 25 місце у турнірній таблиці, що не передбачає вихід у плей-офф турніру.

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