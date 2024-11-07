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ПСЖ може очолити колишній тренер Барселони — що відомо

7 листопада 2024 11:53
Сергій Романчук - Редактор
Гвардіола може замінити Луїса Енріке у французькому ПСЖ
Луїс Енріке після поразки "ПСЖ". Фото: Reuters/Christian Hartmann
Сергій Романчук - Редактор

Французький "ПСЖ" програв іспанському "Атлетіко" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Парижани пропустили вирішальний гол наприкінці матчу.

Невдалі результати в єврокубках можуть призвести до нової заміни тренера у "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

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Варрен Заїр-Емері першим забив гол на початку матчу "ПСЖ" проти "Атлетіко" у Лізі чемпіонів, проте за чотири хвилини Моліна зрівняв рахунок. На третій доданій до матчу хвилині точний удар Корреа приніс перемогу мадридській команді у Парижі.

Маркіньос
Маркіньос після вирішального голу "Атлетіко". Фото: Reuters/Christian Hartmann

"ПСЖ" шукає нового тренера

Чергове фіаско в Лізі чемпіонів змусило керівництво французького клубу замислитися над тим, що Луїс Енріке не допоможе команді досягти успіху в Лізі чемпіонів. Тотальне домінування на внутрішній арені не врятує іспанського наставника від відставки, якщо "ПСЖ" зможе домовитися з новим тренером.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола спостерігає за грою "містян". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Йдеться про Хосепа Гвардіолу, чий контракт із "Манчестер Сіті" закінчиться влітку 2025 року. Каталонський наставник схиляється до того, щоб не продовжувати угоди. "ПСЖ" планує зробити 53-річному фахівцю вигідну пропозицію, яка зробить її одним із найвищих тренерів світу.

"ПСЖ" здобув лише одну перемогу у чотирьох турах Ліги чемпіонів і посідає 25 місце у турнірній таблиці, що не передбачає вихід у плей-офф турніру.

Нагадаємо, лідер атак "Ліверпуля" Мохаммед Салах може стати футболістом каталонської "Барселони".

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх пояснила, що вважає несправедливістю у спорті та назвала свою головну мету у легкій атлетиці.

ПСЖ Луіс Енріке Хосеп Гвардіола футбол тренер спорт

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