Канадська хокеїстка Мікела Демайтер здивувала відвертими фото

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

У Канаді проживає одна із найпривабливіших спортсменок у світі. Не дивно, що дівчина є хокеїсткою, адже це спорт номер один у її країні.

Дівчину звуть Мікела Демайтер, і вона опублікувала в Instagram нові спокусливі фото.

Читайте також:

Демайтер є однією з найпопулярніших спортсменок у соцмережах. Однак таку славу дівчині приніс не хокей, а її сторінка на OnlyFans, де вона за гроші показує себе в образі 18+.

Мікела Демайтер у купальнику. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Демайтер шокує уяву чоловіків

В Instagram у Демайтер 3,2 млн фоловерів, але вона не публікує на цій сторінці такі відверті знімки, як на OnlyFans, щоб не потрапити в бан.

При цьому фото на межі забороненого також викликають дуже багато реакцій від користувачів соцмережі, адже дівчина має апетитні форми, повз які чоловікам складно пройти.

Мікела Демайтер у новому образі. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Мікела Демайтер у новому образі. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Мікела Демайтер у новому образі. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Раніше Демайтер грала на позиції воротаря за команду Bluewater Hawks в Онтаріо, але завершила спортивну кар'єру після швидкого зростання популярності в соцмережах.

Нагадаємо, раніше дружина футболіста донецького "Шахтаря" вразила всіх своїм струнким тілом.

Дівчина футболіста "Динамо" Назарія Волошина показала ідеальний шпагат.

Також новими пікантними фото поділилася одна із найбільш "гарячих" футболісток у світі.