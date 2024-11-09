Канадська хокеїстка Мікела Демайтер здивувала відвертими фото

Найкрасивіша хокеїстка у світі поділилася спокусливими фото
У Канаді проживає одна із найпривабливіших спортсменок у світі. Не дивно, що дівчина є хокеїсткою, адже це спорт номер один у її країні.
Дівчину звуть Мікела Демайтер, і вона опублікувала в Instagram нові спокусливі фото.
Демайтер є однією з найпопулярніших спортсменок у соцмережах. Однак таку славу дівчині приніс не хокей, а її сторінка на OnlyFans, де вона за гроші показує себе в образі 18+.
Демайтер шокує уяву чоловіків
В Instagram у Демайтер 3,2 млн фоловерів, але вона не публікує на цій сторінці такі відверті знімки, як на OnlyFans, щоб не потрапити в бан.
При цьому фото на межі забороненого також викликають дуже багато реакцій від користувачів соцмережі, адже дівчина має апетитні форми, повз які чоловікам складно пройти.
Раніше Демайтер грала на позиції воротаря за команду Bluewater Hawks в Онтаріо, але завершила спортивну кар'єру після швидкого зростання популярності в соцмережах.
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