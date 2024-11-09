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Найкрасивіша хокеїстка у світі поділилася спокусливими фото

9 листопада 2024 08:06
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Канадська хокеїстка Мікела Демайтер здивувала відвертими фото
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Канаді проживає одна із найпривабливіших спортсменок у світі. Не дивно, що дівчина є хокеїсткою, адже це спорт номер один у її країні.

Дівчину звуть Мікела Демайтер, і вона опублікувала в Instagram нові спокусливі фото.

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Демайтер є однією з найпопулярніших спортсменок у соцмережах. Однак таку славу дівчині приніс не хокей, а її сторінка на OnlyFans, де вона за гроші показує себе в образі 18+.

Мікела Демайтер
Мікела Демайтер у купальнику. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Демайтер шокує уяву чоловіків

В Instagram у Демайтер 3,2 млн фоловерів, але вона не публікує на цій сторінці такі відверті знімки, як на OnlyFans, щоб не потрапити в бан.

При цьому фото на межі забороненого також викликають дуже багато реакцій від користувачів соцмережі, адже дівчина має апетитні форми, повз які чоловікам складно пройти.

Мікела Демайтер
Мікела Демайтер у новому образі. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Мікела Демайтер
Мікела Демайтер у новому образі. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Мікела Демайтер
Мікела Демайтер у новому образі. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Раніше Демайтер грала на позиції воротаря за команду Bluewater Hawks в Онтаріо, але завершила спортивну кар'єру після швидкого зростання популярності в соцмережах.

Нагадаємо, раніше дружина футболіста донецького "Шахтаря" вразила всіх своїм струнким тілом.

Дівчина футболіста "Динамо" Назарія Волошина показала ідеальний шпагат.

Також новими пікантними фото поділилася одна із найбільш "гарячих" футболісток у світі.

модель Хокей дружини футболістів Канада OnlyFans

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