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Дружина футболіста Шахтаря показала своє струнке тіло — фото

8 листопада 2024 07:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дружина футболіста Коноплі показала гарну фігуру на тренуванні
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Дружина футболіста донецького "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі часто радує своїх фоловерів гарними фото. Дівчині пощастило з тим, що можна показати.

Цього разу Анастасія Конопля у Instagram показала свою фізичну форму у спортзалі.

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Анастасія намагається активно вести свої соцмережі, але поки що не змогла набрати багато фоловерів. На цю мить за дівчиною стежать 11,4 тисячі людей.

Анастасія Конопля
Юхим та Анастасія Коноплі. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Конопля показала спортивний животик

Анастасія дуже часто постить фото та відео зі спортзалу. Дівчина активно стежить за собою і тому має дуже струнку талію з кубиками на животі.

Зазначимо, що Конопля привела себе у форму після народження дитини. Однак на це було витрачено багато зусиль.

Анастасія Конопля
Анастасія Конопля у спортзалі. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Юхим цього сезону провів 13 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, але результативними діями поки не вдалося відзначитися. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 6 млн євро.

Нагадаємо, раніше у гарному образі на публіці постала дружина Романа Яремчука.

Дівчина гравця київського "Динамо" показала, як робити правильно шпагат.

футбол ФК Шахтар Збірна України з футболу дружини футболістів Юхим Конопля

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