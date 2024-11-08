Дружина футболіста Коноплі показала гарну фігуру на тренуванні

Дружина футболіста Шахтаря показала своє струнке тіло — фото
Дружина футболіста донецького "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі часто радує своїх фоловерів гарними фото. Дівчині пощастило з тим, що можна показати.
Цього разу Анастасія Конопля у Instagram показала свою фізичну форму у спортзалі.
Анастасія намагається активно вести свої соцмережі, але поки що не змогла набрати багато фоловерів. На цю мить за дівчиною стежать 11,4 тисячі людей.
Конопля показала спортивний животик
Анастасія дуже часто постить фото та відео зі спортзалу. Дівчина активно стежить за собою і тому має дуже струнку талію з кубиками на животі.
Зазначимо, що Конопля привела себе у форму після народження дитини. Однак на це було витрачено багато зусиль.
Юхим цього сезону провів 13 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, але результативними діями поки не вдалося відзначитися. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 6 млн євро.
Нагадаємо, раніше у гарному образі на публіці постала дружина Романа Яремчука.
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