Жена футболиста Конопли показала красивую фигуру на тренировке

Жена футболиста Шахтера показала свое стройное тело — фото
Жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли часто радует своих фолловером красивыми фото. Девушке повезло с тем, что можно показать.
На этот раз Анастасия Конопля в Instagram показала свою форму в спортзале.
Анастасия старается активно вести свои соцсети, но пока не смогла набрать много фолловеров. На текущий момент за девушкой следят 11,4 тысячи человек.
Конопля показала спортивный животик
Анастасия очень часто постит фото и видео из спортзала. Девушка активно следит за собой и поэтому обладает очень стройной талией с кубиками на животе.
Отметим, что Конопля привела себя в форму после рождения ребенка. Однако, на это было затрачено много усилий.
Ефим в текущем сезоне провел 13 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но результативными действиями пока не удалось отличиться. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 6 млн евро.
Напомним, ранее в красивом образе на публике предстала жена Романа Яремчука.
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