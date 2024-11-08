Жена футболиста Конопли показала красивую фигуру на тренировке

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли часто радует своих фолловером красивыми фото. Девушке повезло с тем, что можно показать.

На этот раз Анастасия Конопля в Instagram показала свою форму в спортзале.

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Анастасия старается активно вести свои соцсети, но пока не смогла набрать много фолловеров. На текущий момент за девушкой следят 11,4 тысячи человек.

Ефим и Анастасия Конопли. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Конопля показала спортивный животик

Анастасия очень часто постит фото и видео из спортзала. Девушка активно следит за собой и поэтому обладает очень стройной талией с кубиками на животе.

Отметим, что Конопля привела себя в форму после рождения ребенка. Однако, на это было затрачено много усилий.

Анастасия Конопля в спортзале. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Ефим в текущем сезоне провел 13 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но результативными действиями пока не удалось отличиться. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 6 млн евро.

Напомним, ранее в красивом образе на публике предстала жена Романа Яремчука.

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