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Жена лидера сборной Украины предстала в красивом образе — фото

7 ноября 2024 07:22
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Яремчука очаровала фолловеров образом в элегантном платье
Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена форварда греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука является одной из самых опытных избранниц действующих игроков национальной команды. При этом на каждом опубликованном фото она красиво выглядит.

В своей последней публикации в Instagram Кристина Яремчук вообще предстала в завораживающем образе.

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Кристина активно ведет социальные сети, но не вкладывает в них столько же времени как другие жены футболистов с полумиллионными аудиториями. На текущий момент у девушки 22,5 тысячи фолловеров.

Кристина Яремчук, жена Романа Яремчука
Семья Яремчуков. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Жена Яремчука поразила своей красотой

В своей последней публикации Яремчук опубликовала фото в элегантном черном платье с глубоким декольте.

К тому же привлекательности образу добавляют детали в виде украшений. У Кристины получился очень красивый образ, но этого бы не случилось, если бы девушка сама не была красоткой.

Кристина Яремчук, жена Романа Яремчука
Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

У 28-летнего Яремчука в футболе дела обстоят очень плохо. Роман после перехода в "Олимпиакос" выходит со скамейки запасных и не может ничем отличиться. В восьми матчах за клуб у него всего один гол.

Напомним, ранее девушка футболиста "Динамо" и сборной Украины U-21 Назария Волошина показала идеальный шпагат.

Легионер "Динамо" Эдуардо Герреро нашел в Украине девушку, которая радует его своей красотой.

Олимпиакос футбол Сборная Украины по футболу жены футболистов Роман Яремчук

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