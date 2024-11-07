Жена Яремчука очаровала фолловеров образом в элегантном платье

Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Жена форварда греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука является одной из самых опытных избранниц действующих игроков национальной команды. При этом на каждом опубликованном фото она красиво выглядит.

В своей последней публикации в Instagram Кристина Яремчук вообще предстала в завораживающем образе.

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Семья Яремчуков. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Жена Яремчука поразила своей красотой

В своей последней публикации Яремчук опубликовала фото в элегантном черном платье с глубоким декольте.

К тому же привлекательности образу добавляют детали в виде украшений. У Кристины получился очень красивый образ, но этого бы не случилось, если бы девушка сама не была красоткой.

Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

У 28-летнего Яремчука в футболе дела обстоят очень плохо. Роман после перехода в "Олимпиакос" выходит со скамейки запасных и не может ничем отличиться. В восьми матчах за клуб у него всего один гол.

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