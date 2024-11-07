Дружина Яремчука зачарувала фоловерів образом в елегантній сукні

Дружина лідера збірної України постала у гарному образі — фото
Дружина форварда грецького "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука є однією з найдосвідченіших обраниць гравців національної команди. При цьому на кожному опублікованому фото вона має гарний вигляд.
У своїй останній публікації в Instagram Христина Яремчук взагалі постала в образі, що зачаровує.
Христина активно веде соціальні мережі, але не вкладає в них стільки ж часу, як інші дружини футболістів з півмільйонними аудиторіями. На цю мить у дівчини 22,5 тисячі фоловерів.
Дружина Яремчука вразила своєю красою
У своїй останній публікації Яремчук опублікувала фото в елегантній чорній сукні з глибоким декольте.
До того ж привабливості образу додають такі деталі, як прикраси. У Христини вийшов дуже гарний образ, але цього не сталося б, якби дівчина сама не була красунею.
У 28-річного Яремчука у футболі справи дуже погані. Роман після переходу в "Олімпіакос" виходить із лави запасних і не може нічим відзначитися. У восьми матчах за клуб у нього лише один гол.
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