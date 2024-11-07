Дружина Яремчука зачарувала фоловерів образом в елегантній сукні

Христина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Дружина форварда грецького "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука є однією з найдосвідченіших обраниць гравців національної команди. При цьому на кожному опублікованому фото вона має гарний вигляд.

У своїй останній публікації в Instagram Христина Яремчук взагалі постала в образі, що зачаровує.

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Христина активно веде соціальні мережі, але не вкладає в них стільки ж часу, як інші дружини футболістів з півмільйонними аудиторіями. На цю мить у дівчини 22,5 тисячі фоловерів.

Родина Яремчуків. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Дружина Яремчука вразила своєю красою

У своїй останній публікації Яремчук опублікувала фото в елегантній чорній сукні з глибоким декольте.

До того ж привабливості образу додають такі деталі, як прикраси. У Христини вийшов дуже гарний образ, але цього не сталося б, якби дівчина сама не була красунею.

Христина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

У 28-річного Яремчука у футболі справи дуже погані. Роман після переходу в "Олімпіакос" виходить із лави запасних і не може нічим відзначитися. У восьми матчах за клуб у нього лише один гол.

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