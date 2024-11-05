Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українська дівчина легіонера Динамо приголомшує красою — фото arrow

Українська дівчина легіонера Динамо приголомшує красою — фото

5 листопада 2024 07:20
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Українська дівчина легіонера Динамо Герреро зачаровує красою — фото
Крістіна Крижановска — дівчина Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Панамський форвард київського "Динамо" Едуардо Герреро продовжує обживатися в Україні. Питання з новими романтичними відносинами він вже закрив.

Його обраницею стала українка Крістіна Крижановска, яка в Instagram публікувала фото з футболістом.

Читайте також:

Очевидно, що у дівчини немає комплексів щодо свого тіла та зовнішності. В соцмережах у неї велика кількість пікантних фото. Всього в Instagram у дівчини лише 13,5 тисяч фоловерів.

Девушка Эдуардо Герреро
Крістіна Крижановска та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/
Девушка Эдуардо Герреро
Крістіна Крижановска та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

У Герреро з "Динамо" нова дівчина

Згідно з соцмережами, Крістіна, як дівчина сама себе підписала, виховує доньку Єву, якій вона завела сторінку в соцмережах.

Завдяки дитячій сторінці стало відомо, що ще 15 тижнів тому у дівчини могли бути романтичні відносини з вінгером "Колосу" Данилом Алефіренком, з яким Герреро грав разом в "Зорі".

Також дівчина публікувала фото з татом Єви.

Девушка Эдуардо Герреро
Крижановська, її донька Єва, та хлопець, якого пова підписало "тато". Фото: instagram.com/milashka_yeva/

На фото він був схожий на військового Макса, який прийшов у коменти зі смайлами кохання до дитини. Однак через гру світла та ракурс ми теж не можемо бути певні на 100%.

Девушка Эдуардо Герреро
Крістіна Крижановска. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Цього сезону Герреро у 16 матчах за "Динамо" та "Зорю" забив лише два м’ячі. За киян у перуанця поки лише один гол в 11 іграх.

Нагадаємо, тренер "Шахтаря" Андрій П’ятов повідомив деталі щодо розлучення з дружиною після 19 років шлюбу.

Голкіпер "Реалу" та збірної України Андрій Лунін подарував дружині преміальне авто.

Раніше зірка "Челсі" пішов від дружини та дітей до дуже "гарячої" красуні.

Едуардо Герреро Instagram футбол дружини футболістів Динамо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

08:00 Допомога у 50 тис. грн — у яких регіонах доступні виплати

07:45 Міст Патона святкує 71 рік — факти про знакову споруду

07:44 Росія застосувала КАБи по Харкову вночі — мер назвав наслідки

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

07:28 Рис, космос і долари — на яких умовах КНДР піде на війну

07:21 Військовий не отримав виплати після поранення — що вирішив суд

07:01 Клієнти ПриватБанку поскаржилися на проблему з євро — причина

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:50 Скільки коштує долар, євро та злотий — НБУ підвищив курс

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

08:00 Допомога у 50 тис. грн — у яких регіонах доступні виплати

07:45 Міст Патона святкує 71 рік — факти про знакову споруду

07:44 Росія застосувала КАБи по Харкову вночі — мер назвав наслідки

07:28 Рис, космос і долари — на яких умовах КНДР піде на війну

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

07:21 Військовий не отримав виплати після поранення — що вирішив суд

07:01 Клієнти ПриватБанку поскаржилися на проблему з євро — причина

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:50 Скільки коштує долар, євро та злотий — НБУ підвищив курс

06:49 Доплати за поранення — як їх нараховують військовим

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі