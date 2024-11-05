Українська дівчина легіонера Динамо Герреро зачаровує красою — фото

Українська дівчина легіонера Динамо приголомшує красою — фото
Панамський форвард київського "Динамо" Едуардо Герреро продовжує обживатися в Україні. Питання з новими романтичними відносинами він вже закрив.
Його обраницею стала українка Крістіна Крижановска, яка в Instagram публікувала фото з футболістом.
Очевидно, що у дівчини немає комплексів щодо свого тіла та зовнішності. В соцмережах у неї велика кількість пікантних фото. Всього в Instagram у дівчини лише 13,5 тисяч фоловерів.
У Герреро з "Динамо" нова дівчина
Згідно з соцмережами, Крістіна, як дівчина сама себе підписала, виховує доньку Єву, якій вона завела сторінку в соцмережах.
Завдяки дитячій сторінці стало відомо, що ще 15 тижнів тому у дівчини могли бути романтичні відносини з вінгером "Колосу" Данилом Алефіренком, з яким Герреро грав разом в "Зорі".
Також дівчина публікувала фото з татом Єви.
На фото він був схожий на військового Макса, який прийшов у коменти зі смайлами кохання до дитини. Однак через гру світла та ракурс ми теж не можемо бути певні на 100%.
Цього сезону Герреро у 16 матчах за "Динамо" та "Зорю" забив лише два м’ячі. За киян у перуанця поки лише один гол в 11 іграх.
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