Українська дівчина легіонера Динамо Герреро зачаровує красою — фото

Крістіна Крижановска — дівчина Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Панамський форвард київського "Динамо" Едуардо Герреро продовжує обживатися в Україні. Питання з новими романтичними відносинами він вже закрив.

Його обраницею стала українка Крістіна Крижановска, яка в Instagram публікувала фото з футболістом.

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Очевидно, що у дівчини немає комплексів щодо свого тіла та зовнішності. В соцмережах у неї велика кількість пікантних фото. Всього в Instagram у дівчини лише 13,5 тисяч фоловерів.

Крістіна Крижановска та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Крістіна Крижановска та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

У Герреро з "Динамо" нова дівчина

Згідно з соцмережами, Крістіна, як дівчина сама себе підписала, виховує доньку Єву, якій вона завела сторінку в соцмережах.

Завдяки дитячій сторінці стало відомо, що ще 15 тижнів тому у дівчини могли бути романтичні відносини з вінгером "Колосу" Данилом Алефіренком, з яким Герреро грав разом в "Зорі".

Також дівчина публікувала фото з татом Єви.

Крижановська, її донька Єва, та хлопець, якого пова підписало "тато". Фото: instagram.com/milashka_yeva/

На фото він був схожий на військового Макса, який прийшов у коменти зі смайлами кохання до дитини. Однак через гру світла та ракурс ми теж не можемо бути певні на 100%.

Крістіна Крижановска. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Цього сезону Герреро у 16 матчах за "Динамо" та "Зорю" забив лише два м’ячі. За киян у перуанця поки лише один гол в 11 іграх.

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