Форвард Челсі Енцо Фернандес покинув сім'ю, щоб повернути втрачену молодість

Енцо Фернандес. Фото: instagram.com/enzojfernandez

Зірковий півзахисник "Челсі" та збірної Аргентини Енцо Фернандес розлучився зі своєю дружиною Валентиною Сервантес. Футболіст залишив не лише дружину, а й двох дітей.

Про це повідомила сторінка América TV у соцмережі X.

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Енцо Фернендес із сім'єю. Фото: Instagram/Валентина Сервантес

Енцо залишив дружину через бажання "погуляти"

Сервантес підтвердила, що їхні стосунки, які тривали шість років, уже закінчені. При цьому Валентина стверджує, що вони домовилися дружити заради дітей.

Джерело повідомило, що ініціатором розриву стосунків був сам футболіст. Енцо вважає, що через ранні стосунки зі шкільною любов'ю він пропустив важливий етап молодого холостяцького життя.

В аргентинських ЗМІ заявили, що Фернандес пішов до моделі та співачки Саші Ферро.

Саша Ферреро. Фото: instagram.com/sashaferro

Енцо та Ферро нібито вже деякий час таємно зустрічаються, і тому футболіст так швидко пішов від дружини.

У дівчини 1,7 млн фоловерів у Instagram, та її раніше ЗМІ пов'язували відносинами з гравцем "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо та зіркою "Реала" Вінісіусом Жуніором.

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