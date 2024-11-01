Форвард Челси Энцо Фернандес бросил семью, чтобы вернуть упущенную молодость

Энцо Фернандес. Фото: instagram.com/enzojfernandez

Звездный полузащитник "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандес расстался со своей женой Валентиной Сервантес. Футболист оставил не только жену, но и двух детей.

Об этом сообщила страница América TV в соцсети X.

Читайте также:

Энцо Фернендес с семьей. Фото: Instagram/Валентина Сервантес

Энцо оставил жену из-за желания "погулять"

Сервантес подтвердила, что их отношения, которые длились шесть лет, уже закончены. При этом Валентина утверждает, что они договорились дружить ради детей.

Источник сообщил, что инициатором разрыва отношений был сам футболист. Энцо считает, что из-за ранних отношений со школьной любовью он пропустил важный этап молодой холостяцкой жизни.

В аргентинских СМИ заявил, что Фернандес ушел к модели и певице Саше Ферро.

Саша Ферреро. Фото: instagram.com/sashaferro

Энцо и Ферро, якобы, уже некоторые время тайно встречаются и поэтому футболист так быстро ушел от жены.

У девушки 1,7 млн фолловеров в Instagram, и ее ранее СМИ связывали отношениями с игроком "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо и звездой "Реала" Винисиусом Жуниором.

Напомним, итальянский "Милан" готов купить форварда "Динамо" Владислава Ваната.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич вскоре может покинуть команду.

Защитник "Динамо" Александр Караваев заинтересовал клуб из Турции., где ранее он играл за "Фенербахче".