Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мареска объяснил, как в Челси работают над формой Мудрика arrow

Мареска объяснил, как в Челси работают над формой Мудрика

25 октября 2024 09:38
Станислав Костюк - Редактор
Мареска рассказал, как в Челси работают над прогрессом Мудрика
Михаил Мудрик и Педру Нету. Фото: Reuters/Louiza Vradi
Станислав Костюк - Редактор

Лондонский "Челси" одержал уверенную победу в матче Лиги Конференций с "Панатинаикосом". Михаил Мудрик провел свой лучший поединок в сезоне. 

На счету украинского вингера забитый мяч и две результативные передачи, напоминает официальный сайт "Челси". 

Читайте также:

Михаил Мудрик вышел в основном составе "Челси" на матч второго тура Лиги Конференций с греческим "Панатинаикосом". Украинец сумел забить гол, а также дважды ассистировал партнерам по команде. 

Что Мареска сказал о Мудрике 

Главный тренер "Челси" после матча похвалил украинского футболиста за старание и уверенную игру на поле. Энцо Мареска подтвердил, что в клубе постоянно работают со всеми игроками, которые редко появляются на поле. Это касается и вингеров. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик с партнерами по команде. Фото: Reuters/Louiza Vradi

Согласно словам Марески, речь идет о взаимодействии с партнерами по команде, выборе позиции при атаке, отработке ударов по воротам. Тренер заявил, что процесс обучения у Мудрика идет медленнее, чем у некоторых других игроков, но постепенно появляется прогресс в действиях украинца. 

Следующий матч "Челси" проведет 27 октября в рамках АПЛ против "Ньюкасла". 

Напомним, партнер Михаила Мудрика по сборной Украины Виктор Цыганков оказался в центре внимания известной итальянской команды. 

Легендарный французский футболист Тьерри Анри не считает Винисиуса фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" в этом году. 

Сбежавший в Россию Анатолий Тимощук откровенно оценил деградацию местного футбола. 

Лига Конференций Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси футбол спорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:00 В Украине критически уменьшилось количество школ и школьников

09:56 В Киеве суд принял решение по делу о нападении на журналистку

09:49 Одесситы сегодня будут без света — кого коснется

09:30 В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей

09:27 В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

09:25 В Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта

09:22 В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с протезом

09:09 Экс-командир Азова сообщил о сверхсложной ситуации на фронте

08:50 Почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве

08:42 Украинцам отказывают в зимней субсидии — причины

10:00 В Украине критически уменьшилось количество школ и школьников

09:56 В Киеве суд принял решение по делу о нападении на журналистку

09:49 Одесситы сегодня будут без света — кого коснется

09:30 В Украине усиливают мобилизацию в одной из областей

09:27 В Украине подскочили цены на однокомнатные квартиры

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

09:25 В Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта

09:22 В Одессе водитель сбил и избил велосипедиста с протезом

09:09 Экс-командир Азова сообщил о сверхсложной ситуации на фронте

08:50 Почему так долго строят Подольско-Воскресенский мост в Киеве

08:42 Украинцам отказывают в зимней субсидии — причины

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

15 октября 2024

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине