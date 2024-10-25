Мареска рассказал, как в Челси работают над прогрессом Мудрика

Мареска объяснил, как в Челси работают над формой Мудрика
Лондонский "Челси" одержал уверенную победу в матче Лиги Конференций с "Панатинаикосом". Михаил Мудрик провел свой лучший поединок в сезоне.
На счету украинского вингера забитый мяч и две результативные передачи, напоминает официальный сайт "Челси".
Михаил Мудрик вышел в основном составе "Челси" на матч второго тура Лиги Конференций с греческим "Панатинаикосом". Украинец сумел забить гол, а также дважды ассистировал партнерам по команде.
Что Мареска сказал о Мудрике
Главный тренер "Челси" после матча похвалил украинского футболиста за старание и уверенную игру на поле. Энцо Мареска подтвердил, что в клубе постоянно работают со всеми игроками, которые редко появляются на поле. Это касается и вингеров.
Согласно словам Марески, речь идет о взаимодействии с партнерами по команде, выборе позиции при атаке, отработке ударов по воротам. Тренер заявил, что процесс обучения у Мудрика идет медленнее, чем у некоторых других игроков, но постепенно появляется прогресс в действиях украинца.
Следующий матч "Челси" проведет 27 октября в рамках АПЛ против "Ньюкасла".
Напомним, партнер Михаила Мудрика по сборной Украины Виктор Цыганков оказался в центре внимания известной итальянской команды.
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