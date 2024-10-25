Мареска рассказал, как в Челси работают над прогрессом Мудрика

Михаил Мудрик и Педру Нету. Фото: Reuters/Louiza Vradi

Лондонский "Челси" одержал уверенную победу в матче Лиги Конференций с "Панатинаикосом". Михаил Мудрик провел свой лучший поединок в сезоне.

На счету украинского вингера забитый мяч и две результативные передачи, напоминает официальный сайт "Челси".

Читайте также:

Михаил Мудрик вышел в основном составе "Челси" на матч второго тура Лиги Конференций с греческим "Панатинаикосом". Украинец сумел забить гол, а также дважды ассистировал партнерам по команде.

Что Мареска сказал о Мудрике

Главный тренер "Челси" после матча похвалил украинского футболиста за старание и уверенную игру на поле. Энцо Мареска подтвердил, что в клубе постоянно работают со всеми игроками, которые редко появляются на поле. Это касается и вингеров.

Михаил Мудрик с партнерами по команде. Фото: Reuters/Louiza Vradi

Согласно словам Марески, речь идет о взаимодействии с партнерами по команде, выборе позиции при атаке, отработке ударов по воротам. Тренер заявил, что процесс обучения у Мудрика идет медленнее, чем у некоторых других игроков, но постепенно появляется прогресс в действиях украинца.

Следующий матч "Челси" проведет 27 октября в рамках АПЛ против "Ньюкасла".

Напомним, партнер Михаила Мудрика по сборной Украины Виктор Цыганков оказался в центре внимания известной итальянской команды.

Легендарный французский футболист Тьерри Анри не считает Винисиуса фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" в этом году.

Сбежавший в Россию Анатолий Тимощук откровенно оценил деградацию местного футбола.