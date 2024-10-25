Юрич оценил Шапаренко: мне действительно нравится его стиль игры

Тренер Ромы рассказал, какой игрок Динамо ему нравится
В рамках третьего тура Лиги Европы по футболу киевское "Динамо" в Риме на "Стадио Олимпико" проиграло "Роме". Единственный гол в матче на счету Артема Довбика, реализовавшего пенальти.
После игры по поводу победы высказался главный тренер "Ромы" Иван Юрич, слова которого привел Телеграмм-канал "Динамовец".
Кого Юрич выделил в составе "Динамо"
После игры Юрич говорил о положительных переменах в своей команде, но отметил, что в последние 15 минут "Рома" закрылась в обороне и над этими моментами нужно еще работать.
Относительно "Динамо" Юрич рассказал, что киевляне сейчас лидируют в чемпионате Украины и опережают "Шахтер" на много очков. При этом тренер характеризовал киевлян как команду, которая много забивает и хорошо играет.
В составе киевлян специалист выделил игру Николая Шапаренко, который в этом сезоне в 15 матчах забил три гола и сделал шесть ассистов.
"Конечно, мы знаем что "Динамо" идет первым в чемпионате и опережает Шахтер на 6 очков.
Если выделять отдельного игрока, то выделю Шапаренко, мне действительно нравится его стиль игры", — сказал Юрич.
После поражения "Ромы" "Динамо" с нулем набранных очков идет предпоследним в Лиге Европы.
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