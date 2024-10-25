Юрич оценил Шапаренко: мне действительно нравится его стиль игры

Иван Юрич. Фото: Reuters

В рамках третьего тура Лиги Европы по футболу киевское "Динамо" в Риме на "Стадио Олимпико" проиграло "Роме". Единственный гол в матче на счету Артема Довбика, реализовавшего пенальти.

После игры по поводу победы высказался главный тренер "Ромы" Иван Юрич, слова которого привел Телеграмм-канал "Динамовец".

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Матч "Рома" — "Динамо". Фото: Reuters

Кого Юрич выделил в составе "Динамо"

После игры Юрич говорил о положительных переменах в своей команде, но отметил, что в последние 15 минут "Рома" закрылась в обороне и над этими моментами нужно еще работать.

Относительно "Динамо" Юрич рассказал, что киевляне сейчас лидируют в чемпионате Украины и опережают "Шахтер" на много очков. При этом тренер характеризовал киевлян как команду, которая много забивает и хорошо играет.

Иван Юрич во время матча с "Динамо". Фото: Reuters

В составе киевлян специалист выделил игру Николая Шапаренко, который в этом сезоне в 15 матчах забил три гола и сделал шесть ассистов.

"Конечно, мы знаем что "Динамо" идет первым в чемпионате и опережает Шахтер на 6 очков.

Если выделять отдельного игрока, то выделю Шапаренко, мне действительно нравится его стиль игры", — сказал Юрич.

После поражения "Ромы" "Динамо" с нулем набранных очков идет предпоследним в Лиге Европы.

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