Динамо пропустило від Довбика та програло третій матч поспіль у єврокубках

Артем Довбик проти Дениса Попова Фото: Reuters/Alberto Lingria

Київське "Динамо" вирушило на виїзд до Італії, щоб зіграти матч третього туру Ліги Європи. Суперником української команди стала "Рома".

Артем Довбик з'явився на полі у стартовому складі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Шовковський під час поєдинку. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Чим "Динамо" здивувало суперника

"Рома" — "Динамо" — 1:0 (1:0)

Гол: Довбик, 23 (з пенальті)

"Рома": Свілар — Челік, Ндіка (капітан), Ермосо — Залевський, Коне, Ле Фе (Кристанте, 53), Анхеліньо, Пізіллі (Пеллегріні, 68) — Бальданці (Дібала, 68), Довбик (Шомуродов, 53).

Тренер: Іван Юрич.

"Динамо": Нещерет — Біловар, Попов, Михавко — Тимчик, Михайленко (Буяльський, 81), Андрієвський (капітан) (Шапаренко, 63), Рубчинський (Бражко, 63), Вівчаренко — Волошин (Кабаєв, 63), Герреро (Ванат) 68).

Тренер: Олександр Шовковський.

Київська команда навіть не в оптимальному складі мала непоганий вигляд у грі з одним із найсильніших клубів Серії А. Перші двадцять хвилин динамівці відбивалися від спроб суперника атакувати. І лише на 22-й хвилині Міхавко прихопив за футболку Бальданці, який уже увірвався до штрафного майданчика Нещерета. Довбик майстерно реалізував пенальті, 1:0!

У час, що залишився до перерви, гості пропустили кілька моментів. Спочатку Тимчик із передачі Герреро послав м'яч повз дальню штангу "Роми". Незабаром Едуардо вже не забив після пасу від захисника. Наприкінці тайму стандарт біля воріт "Роми" призвів до голу у виконанні Волошина, але футболіст "Динамо" перебував у офсайді.

Шовковський поступово випустив на поле основних гравців на чолі із Буяльським. Темп матчу виріс, "Динамо" справді заграло активніше в атаці. Однак і "Роми" проводила контрвипади. У ході однієї з них Шомудорову не вистачило сантиметрів, щоби м'яч залетів у сітку.

Вболівальники більше не побачили голів у цьому матчі. "Динамо" залишається однією з двох команд у Лізі Європи, яка не забили жодного м'яча у трьох матчах.

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