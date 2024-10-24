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Магия Довбика помогла Роме обыграть Динамо в Лиге Европы

24 октября 2024 21:36
Станислав Костюк - Редактор
Динамо пропустило от Довбика и проиграло третий матч подряд в еврокубках
Артем Довбик против Дениса Попова. Фото: Reuters/Alberto Lingria
Станислав Костюк - Редактор

Киевское "Динамо" отправилось на выезд в Италию, чтобы сыграть матч третьего тура Лиги Европы. Соперником украинской команды стала "Рома". 

Артем Довбик появился на поле в стартовом составе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский фактически выпустил на поле резервный состав. Очевидно, такое решение было принято для того, чтобы основные футболисты отдохнули перед важным матчем с "Шахтером" в УПЛ, который состоится в ближайшие выходные. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время поединка. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Чем "Динамо" удивило соперника 

"Рома" — "Динамо" — 1:0 (1:0)

Гол: Довбик, 23 (с пенальти) 

"Рома": Свилар — Челик, Ндика (капитан), Эрмосо — Залевский, Коне, Ле Фе (Кристанте, 53), Анхелиньо, Пизилли (Пеллегрини, 68) — Бальданци (Дибала, 68), Довбик (Шомуродов, 53). 

Тренер: Иван Юрич. 

"Динамо": Нещерет — Биловар, Попов, Михавко — Тимчик, Михайленко (Буяльский, 81), Андриевский (капитан) (Шапаренко, 63), Рубчинский (Бражко, 63), Вивчаренко — Волошин (Кабаев, 63), Герреро (Ванат, 68). 

Тренер: Александр Шовковский. 

Киевская команда даже не в оптимальном составе неплохо смотрелась в игре с одним из сильнейших клубов Серии А. Первые двадцать минут "динамовцы" отбивались от попыток соперника атаковать. И лишь на 22-й минуте Михавко прихватил за футболку Бальданци, который уже ворвался в штрафную Нещерета. Довбик мастерски реализовал пенальти, 1:0! 

В оставшееся до перерыва время гости упустили несколько моментов. Сначала Тимчик с передачи Герреро послал мяч мимо дальней штанги "Ромы". Вскоре уже Эдуардо не забил после паса от защитника. В конце тайма стандарт у ворот "Ромы" привел к голу в исполнении Волошина, но футболист "Динамо" находился в офсайде. 

Шовковский постепенно выпустил на поле основных игроков во главе с Буяльским. Темп матча вырос, "Динамо" действительно заиграло более активно в атаке. Однако и "Ромы" проводила контрвыпады. В ходе одной из них Шомудорову не хватило сантиметров, чтобы мяч залетел в сетку. 

Болельщики больше не увидели голы в этом матче. "Динамо" остается одной из двух команд в Лиге Европы, которая не забили ни одного мяча в трех матчах. 

Напомним, один из лидеров "Жироны" Виктор Цыганков стал трансферной целью итальянской команды. 

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри назвал честного фаворита в борьбе за "Золотой мяч". 

Бывший хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук сделал неожиданное заявление о российском футболе. 

Динамо Артем Довбик Лига Европы ФК Рома (Рим) футбол спорт

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