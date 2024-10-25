Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається arrow

Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

25 жовтня 2024 08:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Юріч оцінив Шапаренка: мені дійсно подобається його стиль гри
Іван Юріч. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У рамках третього туру Ліги Європи з футболу київське "Динамо" в Римі на "Стадіо Олімпіко" програло "Ромі". Єдиний гол в матчі на рахунку Артема Довбика, який реалізував пенальті.

Після гри щодо перемоги висловився головний тренер "Роми" Іван Юріч, слова якого навів Телеграм-канал "Динамовец".

Читайте також:
Иван Юрич
Матч "Рома" — "Динамо". Фото: Reuters

Кого Юріч виділив у складі "Динамо"

Після гри Юріч говорив про позитивні зміни в своїй команді, але й відзначив, що в останні 15 хвилин "Рома" закрилася в обороні й над цими моментами потрібно ще працювати.

Стосовно "Динамо" Юріч розповів що кияни наразі лідирують у чемпіонаті України та випереджають "Шахтар" на багато очок. При цьому, тренер харектеризував киян як команду, яка багато забиває та добре грає.

Иван Юрич
Іван Юріч під час матчу з "Динамо". Фото: Reuters

У складі киян спеціаліст виділив гру Миколи Шапаренка, який цього сезону в 15 матчах забив три голи та зробив шість асистів.

"Звичайно, ми знаємо що "Динамо" йде першим у чемпіонаті та випереджає Шахтар аж на 6 очок.

Якщо виділяти окремого гравця то виділю Шапаренка, мені дійсно подобається його стиль гри", — сказав Юріч.

Після поразки "Ромі" "Динамо" з нулем набраних очок йде передостаннім в Лізі Європи.

Нагадаємо, лідер "Жирони" Віктор Циганков може в наступному сезоні може переїхати з чемпіонату Іспанії.

Колишній наставник олімпійської збірної Франції Тьєррі Анрі назвав футболіста, який заслужив отримати цьогорічний "Золотий м'яч".

Анатолій Тимощук, який працює в Росії, висловився щодо статусу футболу в РФ.

Динамо Ліга Європи ФК Рома (Рим) футбол Микола Шапаренко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:50 Чому так довго будують Подільсько-Воскресенський міст у Києві

08:42 Українцям відмовляють у зимовій субсидії — причини

08:36 У Садового з'ясовують, чому у Львові трамвай наїхав на жінку

Новина з відео

08:30 Як знятися з військового обліку, якщо не живете за пропискою — у ТЦК пояснили

08:15 Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

08:07 Український військовий показав неймовірні фото комети

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

08:02 На Хмельниччині чоловік лаявся в бік ТЦК — рішення суду

08:00 Держава виплачує допомогу на утримання дітей — умови

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

08:50 Чому так довго будують Подільсько-Воскресенський міст у Києві

08:42 Українцям відмовляють у зимовій субсидії — причини

08:36 У Садового з'ясовують, чому у Львові трамвай наїхав на жінку

Новина з відео

08:30 Як знятися з військового обліку, якщо не живете за пропискою — у ТЦК пояснили

08:15 Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

08:07 Український військовий показав неймовірні фото комети

08:02 На Хмельниччині чоловік лаявся в бік ТЦК — рішення суду

08:00 Держава виплачує допомогу на утримання дітей — умови

07:44 Нічна атака дронів на Київ — у КМВА назвали наслідки

07:30 Чи будуть автоматичні штрафи за неприйняті повістки поштою

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні