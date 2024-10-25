Юріч оцінив Шапаренка: мені дійсно подобається його стиль гри

Іван Юріч. Фото: Reuters

У рамках третього туру Ліги Європи з футболу київське "Динамо" в Римі на "Стадіо Олімпіко" програло "Ромі". Єдиний гол в матчі на рахунку Артема Довбика, який реалізував пенальті.

Після гри щодо перемоги висловився головний тренер "Роми" Іван Юріч, слова якого навів Телеграм-канал "Динамовец".

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Матч "Рома" — "Динамо". Фото: Reuters

Кого Юріч виділив у складі "Динамо"

Після гри Юріч говорив про позитивні зміни в своїй команді, але й відзначив, що в останні 15 хвилин "Рома" закрилася в обороні й над цими моментами потрібно ще працювати.

Стосовно "Динамо" Юріч розповів що кияни наразі лідирують у чемпіонаті України та випереджають "Шахтар" на багато очок. При цьому, тренер харектеризував киян як команду, яка багато забиває та добре грає.

Іван Юріч під час матчу з "Динамо". Фото: Reuters

У складі киян спеціаліст виділив гру Миколи Шапаренка, який цього сезону в 15 матчах забив три голи та зробив шість асистів.

"Звичайно, ми знаємо що "Динамо" йде першим у чемпіонаті та випереджає Шахтар аж на 6 очок.

Якщо виділяти окремого гравця то виділю Шапаренка, мені дійсно подобається його стиль гри", — сказав Юріч.

Після поразки "Ромі" "Динамо" з нулем набраних очок йде передостаннім в Лізі Європи.

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