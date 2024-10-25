Мареска розповів, як у Челсі працюють над прогресом Мудрика

Михайло Мудрик та Педру Нету. Фото: Reuters/Louiza Vradi

Лондонський "Челсі" здобув впевнену перемогу у матчі Ліги Конференцій із "Панатінаїкосом". Михайло Мудрик провів свій найкращий поєдинок у сезоні.

На рахунку українського вінгера забитий м'яч та дві результативні передачі, нагадує офіційний сайт "Челсі".

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Михайло Мудрик вийшов в основному складі "Челсі" на матч другого туру Ліги Конференцій із грецьким "Панатінаїкосом". Українець зумів забити гол, а також двічі асистував партнерам по команді.

Що Мареска сказав про Мудрика

Головний тренер "Челсі" після матчу похвалив українського футболіста за старання та впевнену гру на полі. Енцо Мареска підтвердив, що у клубі постійно працюють з усіма гравцями, які рідко з'являються на полі. Це стосується і вінгерів.

Михайло Мудрик із партнерами по команді. Фото: Reuters/Louiza Vradi

За словами Марески, йдеться про взаємодію з партнерами по команді, вибір позиції при атаці, відпрацювання ударів по воротах. Тренер заявив, що процес навчання у Мудрика йде повільніше, ніж у деяких інших гравців, але поступово з'являється прогрес у діях українця.

Наступний матч "Челсі" проведе 27 жовтня у рамках АПЛ проти "Ньюкасла".

Нагадаємо, партнер Михайла Мудрика зі збірної України Віктор Циганков опинився у центрі уваги відомої італійської команди.

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