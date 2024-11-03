Динамо впевнено обіграло Інгулець — відео голів

Матч "Динамо" — "Інгулець". Фото: скриншот

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського пройшов один із останніх матчів 12-го туру УПЛ. "Динамо" приймало "Інгулець".

Матч завершився розгромною перемогою киян, повідомив портал Новини LIVE.

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Кияни з гарним настроєм розпочали матч та відкрили рахунок на третій хвилині. Дубінчак пасом вивів Ваната на побачення з голкіпером, і Владислав його обіграв.

Подвоїти перевагу "Динамо" змогло на 25-й хвилині. Караваєв навісив з правого флангу, а Кабаєв вискочив із-за спини захисника та "розстріляв" ворота.

"Інгулець" зміг відповісти на другий гол "Динамо" за дев'ять хвилин. Після кутового Кісленко з розвороту пробив низом із 13 метрів -2:1.

Наприкінці тайму "Динамо" забило ще двічі. Спочатку Малюк так стрибнув під удар Шапаренка, що м'яч від нього влетів у ворота — 3:1.

Потім Ванат завершив вихід на ворота гостей влучним ударом у ближній кут воріт.

У другому таймі на 57-й хвилині "Інгулець" знову скоротив рахунок. Після прострілу Могильного вздовж воротарського майданчика м'яч від Михавка влетів у ворота. Цього сезону юний центральний захисник "Динамо" тричі забив у свої ворота.

На 73-й хвилині рахунок розгромним знову зробили кияни. Спершу удар Шапаренка заблокували, але м'яч підібрав Ванат, який своїм пасом дозволив Миколі знову пробити — цього разу без шансів для воротаря — 5:2.

"Динамо" — "Інгульець" — 5:2

Голи: Ванат, 3, 44, Кабаєв, 25, Малюк, 39 (авт.), Шапаренко, 73 — Кисленко, 34, Михавко, 57 (авт.)

Нагадаємо, що правий захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв незабаром перейде до європейського чемпіонату.

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