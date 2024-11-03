Динамо уверенно обыграло Ингулец — видео голов

Динамо разгромило Ингулец — Михавко забил третий автогол
В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского прошел один из последних матчей 12-го тура УПЛ. "Динамо" принимало "Ингулец".
Матч завершился разгромной победой киевлян, сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" растерзало соперника
Киевляне с хорошим настроением начали матч и открыли счет на третьей минуте. Дубинчак пасом вывел Ваната на свидание с голкипером, и Владислав его обыграл.
Удвоить преимущество "Динамо" смогло на 25-й минуте. Караваев навесил с правого фланга, а Кабаев выскочил из-за спины защитника и "расстрелял" ворота.
"Ингулец" смог ответить на второй гол "Динамо" через девять минут. После углового Кисленко с разворота пробил низом с 13 метров —2:1.
В концовке тайма "Динамо" забило еще дважды. Сначала Малюк так прыгнул под удар Шапаренко, что мяч от него влетел в ворота — 3:1.
Затем Ванат завершил выход на ворота гостей точным ударом в ближний угол ворот.
Во втором тайме на 57-й минуте "Ингулец" снова сократил счет. После прострела Могильного вдоль вратарской площадки мяч от Михавко влетел в ворота. В текущем сезоне юный центральный защитник "Динамо" трижды забил в свои ворота.
На 73-й минуте счет разгромным снова сделали киевляне. Сначала удар Шапаренко заблокировали, но мяч подобрал Ванат, который своим пасом позволил Николаю снова пробить — на этот раз без шансов для вратаря — 5:2.
"Динамо" — "Ингулец" — 5:2
Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев, 25, Малыш, 39 (авт.), Шапаренко, 73 — Кисленко, 34, Михавко, 57 (авт.)
Напомним, что правый защитник киевского "Динамо" Александр Караваев вскоре перейдет в европейский чемпионат.
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