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Динамо разгромило Ингулец — Михавко забил третий автогол

3 ноября 2024 20:25
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо уверенно обыграло Ингулец — видео голов
Матч "Динамо" — "Ингулец". Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского прошел один из последних матчей 12-го тура УПЛ. "Динамо" принимало "Ингулец".

Матч завершился разгромной победой киевлян, сообщил портал Новини.LIVE.

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Киевляне с хорошим настроением начали матч и открыли счет на третьей минуте. Дубинчак пасом вывел Ваната на свидание с голкипером, и Владислав его обыграл.

Удвоить преимущество "Динамо" смогло на 25-й минуте. Караваев навесил с правого фланга, а Кабаев выскочил из-за спины защитника и "расстрелял" ворота.

"Ингулец" смог ответить на второй гол "Динамо" через девять минут. После углового Кисленко с разворота пробил низом с 13 метров —2:1.

В концовке тайма "Динамо" забило еще дважды. Сначала Малюк так прыгнул под удар Шапаренко, что мяч от него влетел в ворота — 3:1.

Затем Ванат завершил выход на ворота гостей точным ударом в ближний угол ворот.

Во втором тайме на 57-й минуте "Ингулец" снова сократил счет. После прострела Могильного вдоль вратарской площадки мяч от Михавко влетел в ворота. В текущем сезоне юный центральный защитник "Динамо" трижды забил в свои ворота.

На 73-й минуте счет разгромным снова сделали киевляне. Сначала удар Шапаренко заблокировали, но мяч подобрал Ванат, который своим пасом позволил Николаю снова пробить — на этот раз без шансов для вратаря — 5:2.

"Динамо" — "Ингулец" — 5:2

Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев, 25, Малыш, 39 (авт.), Шапаренко, 73 — Кисленко, 34, Михавко, 57 (авт.)

Напомним, что правый защитник киевского "Динамо" Александр Караваев вскоре перейдет в европейский чемпионат.

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Ингулец футбол Тарас Михавко Динамо УПЛ

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