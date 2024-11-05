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Украинская девушка легионера Динамо ошеломляет красотой — фото

5 ноября 2024 07:20
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украинская девушка легионера Динамо Герреро завораживает красотой — фото
Кристина Крыжановская — девушка Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Панамский нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро продолжает обживаться в Украине. Вопрос с новыми романтическими отношениями он уже закрыл.

Его избранницей стала украинка Кристина Крыжановска, которая в Instagram публиковала фото с футболистом.

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Очевидно, что у девушки нет комплексов относительно своего тела и внешности. В соцсетях у нее большое количество пикантных фото. Всего в Instagram у девушки всего 13,5 тысяч фолловеров.

Девушка Эдуардо Герреро
Кристина Крыжановска и Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/
Девушка Эдуардо Герреро
Кристина Крыжановска и Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

У Герреро из "Динамо" новая девушка

Согласно соцсетям, Кристина воспитывает дочь Еву, которой она завела страницу в соцсетях.

Благодаря детской странице стало известно, что еще 15 недель назад у девушки могли быть романтические отношения с вингером "Колоса" Данилом Алефиренко, с которым Герреро играл вместе в "Заре".

Также девушка публиковала фото с папой Евы.

Девушка Эдуардо Герреро
Крыжановская, ее дочь Ева, и парень, которого уважаемый подписал "папа". Фото: instagram.com/milashka_yeva/

На фото он похож на военного Макса, который пришел в комментарии со смайлами любви к ребенку. Однако из-за игры света и ракурса мы тоже не можем быть уверены на 100%.

Девушка Эдуардо Герреро
Кристина Крыжановская. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

В этом сезоне Герреро в 16 матчах за "Динамо" и "Зарю" забил всего два мяча. За киевлян у перуанца пока только один гол в 11 играх.

Напомним, тренер "Шахтера" Андрей Пятов сообщил детали по разводу с женой после 19 лет брака.

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин подарил жене премиальное авто.

Ранее звезда "Челси" ушел от жены и детей к очень "горячей" красотке.

Эдуардо Герреро Instagram футбол жены футболистов Динамо

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