Украинская девушка легионера Динамо Герреро завораживает красотой — фото

Кристина Крыжановская — девушка Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Панамский нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро продолжает обживаться в Украине. Вопрос с новыми романтическими отношениями он уже закрыл.

Его избранницей стала украинка Кристина Крыжановска, которая в Instagram публиковала фото с футболистом.

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Очевидно, что у девушки нет комплексов относительно своего тела и внешности. В соцсетях у нее большое количество пикантных фото. Всего в Instagram у девушки всего 13,5 тысяч фолловеров.

Кристина Крыжановска и Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Кристина Крыжановска и Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

У Герреро из "Динамо" новая девушка

Согласно соцсетям, Кристина воспитывает дочь Еву, которой она завела страницу в соцсетях.

Благодаря детской странице стало известно, что еще 15 недель назад у девушки могли быть романтические отношения с вингером "Колоса" Данилом Алефиренко, с которым Герреро играл вместе в "Заре".

Также девушка публиковала фото с папой Евы.

Крыжановская, ее дочь Ева, и парень, которого уважаемый подписал "папа". Фото: instagram.com/milashka_yeva/

На фото он похож на военного Макса, который пришел в комментарии со смайлами любви к ребенку. Однако из-за игры света и ракурса мы тоже не можем быть уверены на 100%.

Кристина Крыжановская. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

В этом сезоне Герреро в 16 матчах за "Динамо" и "Зарю" забил всего два мяча. За киевлян у перуанца пока только один гол в 11 играх.

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