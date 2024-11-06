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Дівчина футболіста Динамо показала свою красу та шпагат — фото

6 листопада 2024 07:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дівчина футболіста Динамо Єлизавета Кандиба показала свою розтяжку — фото
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дівчина футболіста київського "Динамо" та молодіжної збірної України Назарія Волошина часто шокує публікаціями в соцмережах. Просто Єлизавета Кандиба любить показати свою зовнішність.

Цього разу в Instagram красуня опублікувала знімки, де робить шпагат.

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На цю мить ні Єлизавета, ні Назарій поки що не є зірковою парою. Вони ще тільки йдуть до такого статусу. При цьому дівчина зараз вже має 17,4 тисячі фоловерів.

Єлизавета Кандиба
Назарій Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

У дівчини Волошина гарна розтяжка

У нових своїх публікаціях у сторіс Єлизавета сіла на шпагат. Як можна побачити на фото, для дівчини це не склало великої складності й тягнеться вона дуже добре.

Цікаво, що Єлизавета постійно публікує фото та відео зі спортзалу. Тому можна назвати дівчину трудівницею, оскільки вона багато працює над своєю формою.

Єлизавета Кандиба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/
Єлизавета Кандиба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Зазначимо, що цього сезону Волошин зіграв у 17 матчах за "Динамо", де забив один гол і здійснив п'ять асистів. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця у 4 млн євро.

Нагадаємо, українська дівчина легіонера київського "Динамо" виявилася нереальною красунею.

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Єлизавета Кандиба футбол дружини футболістів Динамо Назарій Волошин

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