Дівчина футболіста Динамо Єлизавета Кандиба показала свою розтяжку — фото

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина футболіста київського "Динамо" та молодіжної збірної України Назарія Волошина часто шокує публікаціями в соцмережах. Просто Єлизавета Кандиба любить показати свою зовнішність.

Цього разу в Instagram красуня опублікувала знімки, де робить шпагат.

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На цю мить ні Єлизавета, ні Назарій поки що не є зірковою парою. Вони ще тільки йдуть до такого статусу. При цьому дівчина зараз вже має 17,4 тисячі фоловерів.

Назарій Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

У дівчини Волошина гарна розтяжка

У нових своїх публікаціях у сторіс Єлизавета сіла на шпагат. Як можна побачити на фото, для дівчини це не склало великої складності й тягнеться вона дуже добре.

Цікаво, що Єлизавета постійно публікує фото та відео зі спортзалу. Тому можна назвати дівчину трудівницею, оскільки вона багато працює над своєю формою.

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Зазначимо, що цього сезону Волошин зіграв у 17 матчах за "Динамо", де забив один гол і здійснив п'ять асистів. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця у 4 млн євро.

Нагадаємо, українська дівчина легіонера київського "Динамо" виявилася нереальною красунею.

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