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Мельгоса здивував заявкую України U-21— лідери Динамо за бортом

5 листопада 2024 19:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Молодіжна збірна України U-21 проведе два товариські матчі з оновленим складом
Гравці збірної України U-21. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Молодіжна збірна України U-21 у листопаді зіграє два товариські матчі. На тренувальний збір та матчі головний тренер Унаї Мельгоса викликав 24 футболістів.

Перелік викликаних гравців опублікувала пресслужба УАФ.

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Заявка збірної України U-21. Фото: УАФ

Мельгоса здивував вибором гравців

Головний тренер "молодіжки" не зможе розраховувати на футболіста "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, якого Сергій Ребров викликав в основну команду.

Мельгоса вирішив не викликати лідерів своєї команди Назара Волошина і Валентина Рубчинського з "Динамо" та Володимира Салюка з "Металіста 1925".

Також з "Динамо" не викликали лівого захисника Костянтина Вівчаренка.

Цікаво в молодіжній збірній виглядають виклики Арсенія Батагова, який не має ігрової практики в "Трабзонспорі", резервіста "Шахтаря" Миколи Огаркова, Дениса Кузика з "Кривбасу", "Олексія Гусєва із "Зорі" та Антона Царенка з "Лехії".

Також в команду повернеться форвард Богдан В’юнник з "Лехії".

Матч Португалія — Україна відбудеться поблизу Лісабона 15 листопада. 

Товариський матч Італія — Україна відбудеться у Спеції 19 листопада.

Нагадаємо, голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін зацікавив футбольний топовий клуб із Манчестера.

Українська олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід відповіла, чи перейде в змішані єдиноборства.

Михайло Мудрик може стати гравцем відомого футбольного клубу з іншого чемпіонату.

Унаї Мельгоса футбол Збірна України U-21 Назарій Волошин Валентин Рубчинський

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