Молодіжна збірна України U-21 проведе два товариські матчі з оновленим складом

Мельгоса здивував заявкую України U-21— лідери Динамо за бортом
Молодіжна збірна України U-21 у листопаді зіграє два товариські матчі. На тренувальний збір та матчі головний тренер Унаї Мельгоса викликав 24 футболістів.
Перелік викликаних гравців опублікувала пресслужба УАФ.
Мельгоса здивував вибором гравців
Головний тренер "молодіжки" не зможе розраховувати на футболіста "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, якого Сергій Ребров викликав в основну команду.
Мельгоса вирішив не викликати лідерів своєї команди Назара Волошина і Валентина Рубчинського з "Динамо" та Володимира Салюка з "Металіста 1925".
Також з "Динамо" не викликали лівого захисника Костянтина Вівчаренка.
Цікаво в молодіжній збірній виглядають виклики Арсенія Батагова, який не має ігрової практики в "Трабзонспорі", резервіста "Шахтаря" Миколи Огаркова, Дениса Кузика з "Кривбасу", "Олексія Гусєва із "Зорі" та Антона Царенка з "Лехії".
Також в команду повернеться форвард Богдан В’юнник з "Лехії".
Матч Португалія — Україна відбудеться поблизу Лісабона 15 листопада.
Товариський матч Італія — Україна відбудеться у Спеції 19 листопада.
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