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Мельгоса удивил заявкой Украины U-21 — лидеры Динамо за бортом

5 ноября 2024 19:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Молодежная сборная Украины U-21 проведет два товарищеских матча с обновленным составом
Игроки сборной Украины U-21. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Молодежная сборная Украины U-21 в ноябре сыграет два товарищеских матча. На тренировочный сбор и матчи главный тренер Унаи Мельгоса вызвал 24 футболиста.

Список вызванных игроков опубликовала пресс-служба УАФ.

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Заявка сборной Украины U-21. Фото: УАФ

Мельгоса удивил выбором игроков

Главный тренер "молодежки" не сможет рассчитывать на футболиста "Брентфорда" Егора Ярмолюка, которого Сергей Ребров вызвал в основную команду.

Мельгоса решил не вызвать лидеров своей команды Назара Волошина и Валентина Рубчинского из "Динамо" и Владимира Салюка из "Металлиста 1925".

Также из "Динамо" не вызвали левого защитника Константина Вивчаренко.

Интересно в молодежной сборной выглядят вызовы Арсения Батагова, не имеющего игровой практики в "Трабзонспоре", резервиста "Шахтера" Николая Огаркова, Дениса Кузыка из "Кривбасса", "Алексея Гусева из "Зари" и Антона Царенко из "Лехии".

Также в команду вернется форвард Богдан Вьюник из "Лехии".

Матч Португалия — Украина состоится вблизи Лиссабона 15 ноября.

Товарищеский матч Италия — Украина состоится в Специи 19 ноября.

Напомним, голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин заинтересовал футбольный топовый клуб из Манчестера.

Украинский олимпийский призер по дзюдо Дарья Билодид ответила, перейдет ли в смешанные единоборства.

Михаил Мудрик может стать игроком известного футбольного клуба из другого чемпионата.

Унаи Мельгоса футбол Сборная Украины U-21 Назарий Волошин Валентин Рубчинский

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