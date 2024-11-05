Молодежная сборная Украины U-21 проведет два товарищеских матча с обновленным составом

Игроки сборной Украины U-21. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 в ноябре сыграет два товарищеских матча. На тренировочный сбор и матчи главный тренер Унаи Мельгоса вызвал 24 футболиста.

Список вызванных игроков опубликовала пресс-служба УАФ.

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Мельгоса удивил выбором игроков

Главный тренер "молодежки" не сможет рассчитывать на футболиста "Брентфорда" Егора Ярмолюка, которого Сергей Ребров вызвал в основную команду.

Мельгоса решил не вызвать лидеров своей команды Назара Волошина и Валентина Рубчинского из "Динамо" и Владимира Салюка из "Металлиста 1925".

Также из "Динамо" не вызвали левого защитника Константина Вивчаренко.

Интересно в молодежной сборной выглядят вызовы Арсения Батагова, не имеющего игровой практики в "Трабзонспоре", резервиста "Шахтера" Николая Огаркова, Дениса Кузыка из "Кривбасса", "Алексея Гусева из "Зари" и Антона Царенко из "Лехии".

Также в команду вернется форвард Богдан Вьюник из "Лехии".

Матч Португалия — Украина состоится вблизи Лиссабона 15 ноября.

Товарищеский матч Италия — Украина состоится в Специи 19 ноября.

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