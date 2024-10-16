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Молодежная сборная Украины неожиданно проиграла Сербии в отборе на Евро-2025

16 октября 2024 00:49
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Сборная Украины U-21 проиграла Сербии, но прошла на Евро-2025
Сборная Украины U-21. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В последнем туре группового этапа отбора на Евро-2025 U-21 сборная Украины сыграла с Сербией на территории соперника. Любопытно, что Украина обеспечила себе выход на чемпионат Европы еще за два тура до конца отбора.

В матче с сербами команда Уная Мельгосы пыталась удержать первое место, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина шла в турнирной таблице с одними победами, но в предпоследнем туре со счетом 1:2 уступила Англии.

Второе поражение Украины U-21

Команда Мельгосы пропустила мяч в начале игры. На 21-й минуте ошибку совершил Варфоломеев, а из-за нее сербы разыграли момент и Алексич открыл счет.

Во втором тайме Украина играла активнее и имела больше моментов. При этом Сербия удачно защищалась и удержала победу.

После двух поражений Украина U-21 опустилась на второе место в группе и прошла на Евро-2025 в качестве лучшей второй команды в отборе.

Сербия U-21 — Украина U-21 — 0:1

Гол: Алексич, 21

Сербия U-21: Каличанин — Джурджевич, Миличич, Попович — Лазыч, Алексич (Крстич, 90+2), Степанович, Шливич (Трифунович, 77), Радоевич (Вукичевич, 90+2) — Милошевич (Петкович, 13), Миятович.

Украина U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Мельниченко, Смоляков (Хлань, 72) — Рубчинский, Варфоломеев (Очеретько, 53), Ярмолюк (Федор, 72) — Брагару, Краснопир (Квасница, 53, Горбач, 90), Волошин.

Предупреждения: Алексич, Шливич — Мельниченко, Варфоломеев, Смоляков

Напомним, ранее Александру Назаренко подарили новую квартиру за дебют в сборной Украины.

Комментатор Виктор Вацко назвал игроков, которых нужно вызвать в сборную Украины по футболу.

футбол Сербия Унаи Мельгоса Евро-2025 Сборная Украины U-21

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