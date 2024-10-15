Полесье подарило Назаренко квартиру за дебют в сборной Украины

Игроку сборной Украины подарили квартиру за вызов на матчи Лиги Наций
Житомирское "Полесье" решило поздравить вингера Александра Назаренко с дебютом за национальную команду Украины. Клуб подарил ему квартиру.
Об этом сообщил блоггер Игорь Бурбас в YouTube.
Новое жилье для Назаренко
По информации источника, 24-летний футболист "Полесья" дебютировал за сборную Украины в матче против Грузии и потому президента клуба Геннадий Буткевич подарил ему квартиру.
Как стало известно, в житомирской команде есть правило, согласно которому, тем игрокам, которых впервые вызывают в сборную Украины, дарят квартиру.
В этом сезоне Назаренко является одним из лучших игроков "Полесья". В десяти матчах Александр забил семь голов и сделал пять ассистистов.
Отметим, что Назаренко и Алексей Гуцуляк представляли "Полесье" в матчах Лиги Наций против Грузии (1:0) и "Чехии" (1:1).
В игре с чехами Гуцуляк получил сотрясение мозга и потерял сознание.
Напомним, Виктор Вацко назвал пятерых игроков , заслуживших вызов в сборную Украины.
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