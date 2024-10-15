Полісся подарувало Назаренку квартиру за дебют у збірній України

Олександр Назаренко. Фото: УАФ

Житомирське "Полісся" вирішило привітати вінгера Олександра Назаренка з дебютом за національну команду України. Клуб подарував йому квартиру.

Про це повідомив блогер Ігор Бурбас в YouTube.

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За інформацією джерела, 24-річний футболіст "Полісся" дебютував за збірну України в матчі проти Грузії і тому президента клубу Геннадій Буткевич подарував йому квартиру.

Як стало відомо, у житомирській команді є правило, згідно з яким, тим гравцям, яких вперше викликають у збірну України, дарують квартиру.

Цього сезону Назаренко є одним з найкращих гравців "Полісся". В десяти матчах Олександр забив сім голів та зробив п’ять асистів.

Зазначимо, що Назаренко та Олексій Гуцуляк представляли "Полісся" в матчах Ліги Націй проти Грузії (1:0) та "Чехії" (1:1).

У грі з чехами Гуцуляк отримав струс мозку та навіть втратив свідомість.

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