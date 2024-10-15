Названо п'ятьох гравців, які заслуговують на виклик до збірної України.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дуже консервативний щодо запрошення нових футболістів до збірної. Однак епідемія травм змусила його викликати низку гравців не з "Динамо" та "Шахтаря".

Відомий український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу назвав п'ятьох гравців, які заслужили виклик до збірної України.

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За словами Вацка, на виклик у збірну заслужили два гравці "Полісся", по одному з "Олександрії", "Шахтаря" та "Динамо".

З "Полісся" Вацко радить викликати 32-річного півзахисника Руслана Бабенка, який раніше викликався до збірної з "Дніпра-1", та 27-річного центрального захисника Євгена Чоботенка.

"Олександрія" могла б дати збірній 31-річного форварда Олександра Філіппова. Футболіст заслуговував на виклик ще за період кар'єри у "Десні".

Вацко радить із "Шахтаря" викликати 24-річного півзахисника Артем Бондаренка, а з "Динамо" 19-річного центрального захисника Тараса Михавка.

Нагадаємо, раніше збірна України завдяки голу Артема Довбика врятувалася від поразки у матчі з Чехією у Лізі Націй.

Довбик потім розповів, що йому не сподобалося у матчі проти команди Чехії.