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Вацко назвал пять игроков, заслуживающих играть в сборной Украины

15 октября 2024 22:40
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Названы пять игроков, заслуживающих вызов в сборную Украины
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров очень консервативен в плане приглашения новых футболистов в сборную. Однако эпидемия травм вынудила его вызвать ряд игроков не из "Динамо" и "Шахтера".

Известный украинский комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала назвал пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины.

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По словам Вацко, на вызов в сборную заслужили два игрока "Полесья", по одному из "Александрии", "Шахтера" и "Динамо".

Из "Полесья" Вацко советует вызвать 32-летнего полузащитника Руслана Бабенко, который ранее вызывался в сборную из "Днепра-1", и 27-летнего центрального защитника Евгения Чоботенко.

"Александрия" могла бы выставить в сборную 31-летнего форварда Александра Филиппова. Футболист заслуживал на вызов еще за период карьеры в "Десне".

Вацко советует из "Шахтера" вызвать 24-летнего полузащитника Артем Бондаренко, а из "Динамо" 19-летнего центрального защитника Тараса Михавко.

Напомним, ранее сборная Украины благодаря голу Артема Довбика спаслась от поражения в матче с Чехией в Лиге Наций.

Довбик затем рассказал, что ему не понравилось в матче против  команды Чехии.

футбол Сборная Украины по футболу Артем Бондаренко Виктор Вацко Тарас Михавко

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