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Молодіжна збірна України несподівано програла Сербії у відборі на Євро-2025

16 жовтня 2024 00:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Збірна України U-21 програла Сербії, але пройшла на Євро-2025
Збірна України U-21. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В останньому турі групового етапу відбору на Євро-2025 U-21 збірна України зіграла з Сербією на території суперника. Цікаво, що Україна забезпечила собі вихід на чемпіонат Європи ще за два тури до кінця відбору.

В матчі з сербами команда Унаї Мельгоси намагалася втримати перше місце, повідомив портал Новини.LIVE.

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Друга поразка України U-21

Команда Мельгоси пропустила м’яч на початку гри. На  21-й хвилині помилку зробив Варфоломєєв, а через неї серби розіграли момент і Алексич відкрив рахунок.

У другому таймі Україна грала активніше та мала більше моментів. При цьому Сербія вдало захищалась і втримала перемогу.

Після двох поразок Україна U-21 опустилася на друге місце в групі та пройшла на Євро-2025 як краща друга команда у відборі.

Сербія U-21 — Україна U-21 0:1

Гол: Алексич, 21

Сербія U-21: Каличанін — Джурджевич, Міличич, Попович — Лазич, Алексич (Крстич, 90+2), Степанович, Шлівич (Тріфунович, 77), Радоєвич (Вукичевич, 90+2) — Мілошевич (Петкович, 13), Міятович.

Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Мельниченко, Смоляков (Хлань, 72) — Рубчинський, Варфоломєєв (Очеретько, 53), Ярмолюк (Федор, 72) — Брагару, Краснопір (Квасниця, 53, Горбач, 90), Волошин.

Попередження: Алексич, Шлівич — Мельниченко, Варфоломєєв, Смоляков

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футбол Сербія Унаї Мельгоса Євро-2025 Збірна України U-21

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