Девушка футболиста Динамо Елизавета Кандыба показала свою растяжку — фото

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка футболиста киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назария Волошина часто шокирует публикациями в соцсетях. Просто Елизавета Кандыба любит показать свою внешность.

На этот раз в Instagram красотка опубликовала снимки, где делает шпагат.

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На текущий момент ни Елизавета, ни Назарий пока не являются звездной парой. Они еще только идут к такому статусу. При этом у девушки сейчас уже есть 17,4 тысячи фолловеров.

Назарий Волошин и Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

У девушки Волошина хорошая растяжка

В новых своих публикациях в сторис Елизавета села на шпагат. Как можно увидеть на фото, для девушки это не составило большого труда и тянется она очень хорошо.

Интересно, что Елизавета постоянно публикует фото и видео из спортзала. Поэтому можно назвать девушку труженицей, поскольку она много работает над своей формой.

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Отметим, что в текущем сезоне Волошин сыграл в 17 матчах за "Динамо", где забил один гол и совершил пять ассистов. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 4 млн евро.

Напомним, украинская девушка легионера киевского "Динамо" оказалась нереальной красоткой.

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