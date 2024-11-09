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Самая красивая хоккеистка в мире поделилась соблазнительными фото

9 ноября 2024 08:06
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Канадская хоккеистка Микела Демайтер удивила откровенными фото
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Канаде проживает одна из самых привлекательных спортсменок в мире. Не удивительно, что девушка является хоккеисткой, ведь это спорт номер один в ее стране.

Девушку зовут Микела Демайтер и она опубликовала в Instagram новые соблазнительные фото.

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Демайтер является одной из самых популярных спортсменок в соцсетях. Однако такую славу девушке принес не хоккей, а ее страница на OnlyFans, где она за деньги показывает себя в образе 18+.

Микела Демайтер
Микела Демайтер в купальнике. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Демайтер шокирует воображения мужчин

В Instagram у Демайтер 3,2 млн фолловеров, но она не публикует на этой странице такие откровенные снимки как на OnlyFans, чтобы не попасть в бан.

При этом фото на грани запрещенного также вызывают очень много реакций от пользователей соцсети, ведь девушка обладает аппетитными формами, мимо которых мужчинам сложно пройти.

Микела Демайтер
Микела Демайтер в новом образе. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Микела Демайтер
Микела Демайтер в новом образе. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Микела Демайтер
Микела Демайтер в новом образе. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Ранее Демайтер играла на позиции вратаря за команду Bluewater Hawks в Онтарио, но завершила спортивную карьеру после стремительного роста популярности в соцсетях.

Напомним, ранее жена футболиста донецкого "Шахтера" поразила всех своим стройным телом.

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Также новыми пикантными фото поделилась одна из самых "горячих" футболисток в мире.

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