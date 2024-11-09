Канадская хоккеистка Микела Демайтер удивила откровенными фото

Самая красивая хоккеистка в мире поделилась соблазнительными фото
В Канаде проживает одна из самых привлекательных спортсменок в мире. Не удивительно, что девушка является хоккеисткой, ведь это спорт номер один в ее стране.
Девушку зовут Микела Демайтер и она опубликовала в Instagram новые соблазнительные фото.
Демайтер является одной из самых популярных спортсменок в соцсетях. Однако такую славу девушке принес не хоккей, а ее страница на OnlyFans, где она за деньги показывает себя в образе 18+.
Демайтер шокирует воображения мужчин
В Instagram у Демайтер 3,2 млн фолловеров, но она не публикует на этой странице такие откровенные снимки как на OnlyFans, чтобы не попасть в бан.
При этом фото на грани запрещенного также вызывают очень много реакций от пользователей соцсети, ведь девушка обладает аппетитными формами, мимо которых мужчинам сложно пройти.
Ранее Демайтер играла на позиции вратаря за команду Bluewater Hawks в Онтарио, но завершила спортивную карьеру после стремительного роста популярности в соцсетях.
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