Канадская хоккеистка Микела Демайтер удивила откровенными фото

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

В Канаде проживает одна из самых привлекательных спортсменок в мире. Не удивительно, что девушка является хоккеисткой, ведь это спорт номер один в ее стране.

Девушку зовут Микела Демайтер и она опубликовала в Instagram новые соблазнительные фото.

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Демайтер является одной из самых популярных спортсменок в соцсетях. Однако такую славу девушке принес не хоккей, а ее страница на OnlyFans, где она за деньги показывает себя в образе 18+.

Микела Демайтер в купальнике. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Демайтер шокирует воображения мужчин

В Instagram у Демайтер 3,2 млн фолловеров, но она не публикует на этой странице такие откровенные снимки как на OnlyFans, чтобы не попасть в бан.

При этом фото на грани запрещенного также вызывают очень много реакций от пользователей соцсети, ведь девушка обладает аппетитными формами, мимо которых мужчинам сложно пройти.

Микела Демайтер в новом образе. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Микела Демайтер в новом образе. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Микела Демайтер в новом образе. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Ранее Демайтер играла на позиции вратаря за команду Bluewater Hawks в Онтарио, но завершила спортивную карьеру после стремительного роста популярности в соцсетях.

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