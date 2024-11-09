В Турции на видео попал половой акт 61-летнего инспектора и красавицы-арбитра

Пожилого инспектора ФИФА и 24-летнюю судью отстранили за интим
В Турции разгорелся скандал из-за видео, которое попало в сеть. На нем зафиксирован половой акт между 61-летним инспектором ФИФА и 24-летней арбитром.
За свои действия любителей пошалить дисквалифицировали, передает портал Son Dakika Haberleri.
Сеть шокировало видео полового акта
Турецкая футбольная федерация (TFF) временно отобрала лицензии у инспектора ФИФА Орхана Эрдемира и бокового арбитра Элиф Караарслан.
На текущий момент известно, что инспектора отстранили на 45 дней, а судью на 90 дней.
Свои наказания Эрдемир и Караарслан получили после того, как в интернете опубликовали видео их полового акта. Оба пытались оспорить отстранение, но девушка акцентировала внимание на том, что видео является фейком, а инспектор его не оспаривал, но отметил, что в правилах нет запрета на романтические отношения.
Больше всего может пострадать Караарслан, которую еще могут пожизненно отстранить. Девушка считает, что ее пытаются опорочить из-за поступавшей с ее стороны критики судей.
Эрдемир же отметил, что многие романтические отношения в сообществе футбольных судей заканчивались браком. Однако до появления его видео никого не наказывали.
Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин может переехать из Испании в итальянскую Серию А.
Также ранее стало известно, что Испанию может променять на Францию вратарь "Реала" Тибо Куртуа.
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