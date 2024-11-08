Лунин получит предложение о трансфере из Италии

Андрей Лунин во время матча. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин продолжает привлекать внимание известных клубов со всей Европы. Футболист может в любой момент покинуть "Реал", если согласится выступать в другой команде.

Зимой следующего года Лунин получит предложение от представителя итальянской Серии А, сообщает Diario AS.

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В начале нынешнего сезона Андрей Лунин подписал новый долгосрочный контракт с мадридским "Реалом". При этом украинский вратарь остался "вторым номером" испанской команды без гарантий игровой практики.

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: скриншот Reuters

Трансфер Лунина в Италию

В настоящее время украинец снова стал основным вратарем "Реала" из-за очередной травмы Тибо Куртуа. Однако в игре мадридской команды появился кризис, который влияет на количество пропущенных голов и результаты "бланкос". Руководство "Реала" не против отпустить Лунина, если появится выгодное предложение.

Андрей Лунин ловит мяч. Фото: скриншот Reuters

В услугах украинского голкипера заинтересован туринский "Ювентус". Главный тренер команды Тьяго Мотта зимой продолжит кадровые преобразования в "старой синьоре". Молодому наставнику нужен надежный вратарь, и первой кандидатурой в списке туринцев оказался Лунин.

"Ювентус" готов предложить "Реалу" за Андрея 17 млн евро. "Старая синьора" уже готовит соответствующее предложение испанскому клубу.

Напомним, форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заявил, что не чувствует себя счастливым в испанской команде.

Бывший лидер "Реала" Криштиану Роналду может заменить Неймара в составе саудовского клуба "Аль-Хиляль".