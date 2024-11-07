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Роналду заменит Неймара в Аль-Хиляле

7 ноября 2024 16:27
Станислав Костюк - Редактор
Роналду может сменить клуб в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano
Станислав Костюк - Редактор

Игрок "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить команду. Его хочет подписать другой клуб Саудовской Аравии.

Об этом пишет Sport.es.

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Роналду может сменить клуб

Известно, что известного португальца намерено подписать "Аль-Хиляль". Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб ищет замену Неймару, с которым могут расторгнуть сделку зимой.

Издание отмечает, что руководство клуба "Аль-Наср" следит за игрой португальца и часто сравнивает его с Неймаром, часто пропускающим матчи из-за травм.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на поле. Фото:
instagram.com/cristiano

Также отмечается, что руководство саудовского клуба будет искать и другие варианты замены Неймара, ранее получившего травму.

В прошлом сезоне Роналду провел 14 матчей за "Аль-Наср" — забил 10 голов и отдал три передачи.

Напомним, игрок сборной Египта Мохаммед Салах намерен покинуть "Ливерпуль" летом. На него претендуют несколько клубов.

Гвардиол может возглавить ПСЖ. Клуб планирует сделать 53-летнему специалисту выгодное предложение.

Магучих рассказала журналистам о планах на будущее и несправедливости в спорте.

Криштиану Роналду Неймар Аль-Хиляль Аль-Наср Футбол трансферы

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