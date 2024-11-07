Роналду может сменить клуб в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Игрок "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить команду. Его хочет подписать другой клуб Саудовской Аравии.

Об этом пишет Sport.es.

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Роналду может сменить клуб

Известно, что известного португальца намерено подписать "Аль-Хиляль". Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб ищет замену Неймару, с которым могут расторгнуть сделку зимой.

Издание отмечает, что руководство клуба "Аль-Наср" следит за игрой португальца и часто сравнивает его с Неймаром, часто пропускающим матчи из-за травм.

Криштиану Роналду на поле. Фото:

instagram.com/cristiano

Также отмечается, что руководство саудовского клуба будет искать и другие варианты замены Неймара, ранее получившего травму.

В прошлом сезоне Роналду провел 14 матчей за "Аль-Наср" — забил 10 голов и отдал три передачи.

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