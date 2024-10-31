Стали відомі подробиці конфлікту Тен Хага та Роналду в Манчестер Юнайтед

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Після звільнення Еріка тен Хага з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" з'явилися нові деталі перебування спеціаліста в команді. Стосуються вони періоду, коли у клубі грав Кріштіану Роналду.

Нові подробиці тренера в клубі розкрили джерела порталу ESPN.

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Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters

Тен Хаг принижував Роналду

Джерело повідомило про інцидент, коли у сезоні 2022/2023 рр. Роналду відмовився вийти на заміну наприкінці матчу 12-го туру АПЛ із "Тоттенхемом".

Футболісти вважали неправильним рішення Роналду, але те, що зробив Тен Хаг, їх розлютило.

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Тренерський склад усунув Роналду від основного складу і потім заборонив охороні пускати Кріштіану в роздягальню. Футболіст навіть не міг забрати свої речі. Португальцю довелося просити гравця академії зайти у роздягальню та забрати одяг та взуття.

Багато авторитетних гравців вважають, що Тен Хаг принизив Кріштіану і їм така поведінка не сподобалася.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" незабаром залишиться без головного тренера. Марино Пушичу загрожує звільнення.

Хосеп Гвардіола запросив до "Манчестер Сіті" Еріка Тен Хага. Зазначимо, що йдеться не про тренерську роботу.