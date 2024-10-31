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Тен Хаг принижував Роналду, що не подобалося гравцям Ман Юнайтед

31 жовтня 2024 00:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Стали відомі подробиці конфлікту Тен Хага та Роналду в Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Після звільнення Еріка тен Хага з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" з'явилися нові деталі перебування спеціаліста в команді. Стосуються вони періоду, коли у клубі грав Кріштіану Роналду.

Нові подробиці тренера в клубі розкрили джерела порталу ESPN.

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Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters

Тен Хаг принижував Роналду

Джерело повідомило про інцидент, коли у сезоні 2022/2023 рр. Роналду відмовився вийти на заміну наприкінці матчу 12-го туру АПЛ із "Тоттенхемом".

Футболісти вважали неправильним рішення Роналду, але те, що зробив Тен Хаг, їх розлютило.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Тренерський склад усунув Роналду від основного складу і потім заборонив охороні пускати Кріштіану в роздягальню. Футболіст навіть не міг забрати свої речі. Португальцю довелося просити гравця академії зайти у роздягальню та забрати одяг та взуття.

Багато авторитетних гравців вважають, що Тен Хаг принизив Кріштіану і їм така поведінка не сподобалася.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" незабаром залишиться без головного тренера. Марино Пушичу загрожує звільнення.

Хосеп Гвардіола запросив до "Манчестер Сіті" Еріка Тен Хага. Зазначимо, що йдеться не про тренерську роботу.

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед футбол АПЛ Ерік Тен Хаг

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