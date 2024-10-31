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Тен Хаг унижал Роналду, что не нравилось игрокам Ман Юнайтед

31 октября 2024 00:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Стали известны подробности конфликта Тен Хага и Роналду в Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

После увольнения Эрика тен Хага с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" появились новые детали пребывания специалиста в команде. Касаются они периода, когда в клубе играл Криштиану Роналду.

Новые подробности тренера в клубе раскрыли источники портала ESPN.

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Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters

Тен Хаг унижал Роналду

Источник сообщил об инциденте, когда в сезоне 2022/2023 гг. Роналду отказался выйти на замену в конце матча 12-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом".

Футболисты посчитали неправильным решение Роналду, но то, что сделал Тен Хаг, их разозлило.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Тренерский состав отстранил Роналду от основного состава и затем запретил охране пускать Криштиану в раздевалку. Футболист даже не мог забрать свои вещи. Португальцу пришлось просить игрока академии зайти в раздевалку и забрать одежду и обувь.

Многие авторитетные игроки посчитали, что Тен Хаг унизил Криштиану и им такое поведение не понравилось.

Напомним, донецкий "Шахтер" вскоре останется без главного тренера. Марино Пушичу угрожает увольнение.

Хосеп Гвардиола пригласил в "Манчестер Сити" Эрика Тен Хага. Отметим, что речь идет не о тренерской работе.

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед футбол АПЛ Эрик Тен Хаг

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