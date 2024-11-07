Роналду може змінити клуб в Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Гравець "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду вже найближчим часом може змінити команду. Його хоче підписати інший клуб Саудівської Аравії.

Про це пише Sport.es.

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Роналду може змінити клуб

Відомо, що відомого португальця має намір підписати "Аль-Хіляль". Раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація, що клуб шукає заміну Неймару, з яким можуть розірвати угоду взимку.

Видання зазначає, що керівництво клубу "Аль-Наср" слідкує за грою португальця та часто порівнює його з Неймаром, який часто пропускає матчі через травми.

Кріштіану Роналду на полі. Фото:

instagram.com/cristiano

Також зазначається, що керівництво саудівського клубу буде шукати й інші варіанти заміни Неймара, який раніше отримав травму.

У минулому сезоні Роналду провів 14 матчів за "Аль-Наср" — забив 10 голів та віддав три передачі.

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